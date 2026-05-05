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Peter Hochkofler kommt wieder zurück zum EC Red Bull

5. Mai 20262 Mins read105
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Peter Hochkofler - © Red Bulls Media
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Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat die Zusammenarbeit mit Peter Hochkofler verlängert und freut sich, den routinierten Stürmer weiterhin im Team zu haben.

Der 31-Jährige ist nach einer von Verletzungen geprägten Saison auf dem Weg zurück und will wieder voll angreifen.

Stürmer mit Vorbildwirkung

Auch wenn Peter Hochkofler in der letzten Saison nur acht Spiele bestreiten konnte, so bleibt er ein wichtiger Baustein im Teamgefüge der Red Bulls. Seine kämpferischen Qualitäten, aber auch sein druckvolles Angriffsspiel und die mittlerweile langjährige Erfahrung machen ihn zu einem Stürmer, der sich großen Respekt sowohl bei den eigenen Teamkollegen als auch bei den gegnerischen Spielern erarbeitet hat.

In der vergangenen Saison kämpfte er sich zweimal nach langwierigen Verletzungen zurück, ehe am 16. Januar nach einem Schlaganfall das endgültige Saison-Aus kam. Hochkofler befindet sich mit begleitenden medizinischen Maßnahmen mittlerweile wieder voll im Training und will in der nächsten Saison – seiner 12. in Salzburg als Profi, insgesamt spielt er schon seit 16 Jahren in der Organisation der Red Bulls – zu neuer Form finden. Mit den Red Bulls hat er insgesamt fünf Titel in der win2day ICE Hockey League geholt.

Statement Peter Hochkofler „Mental werde ich noch einiges aufarbeiten, aber sonst geht es mir gut. Auch Dank der umfassenden Hilfe, die ich bei den Red Bulls in allen Bereichen – von Physiotherapie über medizinische Betreuung bis hin zum Aufbautraining in der Akademie – erhalten habe. Jetzt möchte ich nicht nur an alte Stärken anschließen, sondern mich körperlich und mental richtig neu aufstellen und daraus neue Energie ziehen. Ich bin glücklich, dass es für mich hier weitergeht, Salzburg ist für mich mittlerweile mehr als nur ein Verein. Und ich will der Mannschaft helfen, wieder an alte Erfolge anzuknüpfen.“

Hochkofler beim Wings for Life World Run im Volksgarten am Start

Den nächsten Einsatz hat Peter Hochkofler aber schon weit vor Beginn der neuen Saison. Der Stürmer nimmt am 10. Mai am Wings for Life World Run teil und geht im Salzburger Volksgarten beim von den Red Bulls organisierten App Run neben weiteren sechs Profis der Red Bulls an den Start. Für Hochkofler ist das eine Herzensangelegenheit, der Stürmer hat in den letzten Jahren regelmäßig am Wings for Life World Run teilgenommen und damit die Stiftung für Rückenmarksforschung unterstützt.

Die Red Bulls bedanken sich bei Peter Hochkofler für seinen Einsatz und das Engagement in der vergangenen Saison und wünschen ihm v.a. viel Gesundheit für die weitere Zukunft.

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