Peter Draisaitl verlässt die Krefeld Pinguine nach Saisonende
Krefeld Pinguine

Peter Draisaitl verlässt die Krefeld Pinguine nach Saisonende

5. März 20261 Mins read175
Peter Draisaitl - © Sportfoto-Sale (RS)
Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Peter Draisaitl werden ihre Zusammenarbeit nach dieser Spielzeit beenden.

Die Krefeld Pinguine und Peter Draisaitl haben sich in vertrauensvollen und offenen Gesprächen gemeinsam darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit Ablauf der laufenden Saison zu beenden. Die Pinguine blicken mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück, in denen Peter Draisaitl als Sportlicher Leiter maßgeblich zur positiven Entwicklung des Clubs beigetragen hat. Grund für die Trennung ist eine Umstrukturierung der Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich.

Peer Schopp: „Wir bedanken uns bei Peter für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. In seiner Position als Sportlicher Leiter spielte er eine wichtige Rolle für die durchweg positive Entwicklung der Krefeld Pinguine über den Verlauf der letzten Spielzeiten. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Peter Draisaitl kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere im Eishockey zurückblicken. Als Spieler gehörte er in den späten 80er und 90er Jahren zum festen Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und gewann mit den Kölner Haien 1995 die DEL. Nach seiner aktiven Karriere wechselte der heute 60-Jährige ins Traineramt und konnte in seiner 20-jährigen Laufbahn unter anderem die 2. Bundesliga mit den Ravensburg Towerstars gewinnen. Im Oktober 2022 kam Draisaitl als Cheftrainer nach Krefeld und wechselte zur folgenden Spielzeit in die Rolle des Sportlichen Leiters. Dort hatte er in den vergangenen drei Jahren maßgeblichen Anteil an der positiven sportlichen Entwicklung der Pinguine.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

