Peter Draisaitl Ã¼ber Neuzugang Max Newton: „Habe durchweg gute Referenzen von ehemaligen Mitspielern zu seinem Charakter in der Kabine erhalten“

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich die Dienste des 26-jährigen Kanadiers Max Newton gesichert. In der vergangenen Spielzeit konnte der Stürmer mit...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich die Dienste des 26-jährigen Kanadiers Max Newton gesichert.

In der vergangenen Spielzeit konnte der Stürmer mit AHL-Erfahrung in der slowakischen Tipsort liga für HK Dukla Michalovce in 36 Spielen 33 Punkte (acht Tore, 25 Vorlagen) erzielen und erreichte mit seiner Mannschaft das Halbfinale der Playoffs, wo sie gegen den späteren Meister HC Nitra unterlagen.

Peter Draisaitl: „Wir hatten ein genaues Anforderungsprofil für die Ausländerlizenz, die wir auf der Center-Position verpflichten wollten. Max Newton erfüllt diese Kriterien. Er ist sehr beweglich auf dem Eis und kann sowohl Torchancen vorbereiten als auch selbst abschließen. Er hat gezeigt, dass er sich nicht leicht herumstoßen lässt und steht auch bei physischer Spielweise seinen Mann. Hinzu kommt, dass ich durchweg gute Referenzen von ehemaligen Mitspielern zu seinem Charakter in der Kabine erhalten habe. Ich denke, dass uns Max auf und neben dem Eis weiterhelfen wird!“

Max Newton: „Ich freue mich über die Chance bei den Krefeld Pinguinen. Ich habe bisher nur Gutes über die Stadt, die KEV-Fans und Deutschland insgesamt gehört. Ich kann es kaum erwarten in Krefeld anzukommen und meine Mitspieler, Trainer, Mitarbeiter und natürlich die Fans zu treffen.“

Die vergangene Spielzeit war für Newton die erste in Europa. Zuvor war der 1,80 Meter große Rechtsschütze 137 Mal in der höchsten amerikanischen College-Liga NCAA für die Universität Alaska-Anchorage und Merrimack College, 90 Mal in der ECHL für die Worcester Railers und Reading Royals sowie sechs Mal in der American Hockey League für die Providence Bruins, Wilkes-Barre/Scranton Penguins und Belleville Senators im Einsatz.

Krefeld Pinguine Kader 2024/25 (Stand vom 30. April)

Tor: Felix Bick, Matthias Bittner, Julius Schulte

Verteidiger: Maximilian Adam, Erik Buschmann, Carl Konze, Philip Riefers, Maximilian Söll, David Trinkberger

Sturm: David Cerny, Maximilian Hops, Mike Fischer, Jerome Flaake, Nicklas Focks, Christian Kretschmann, Philipp Kuhnekath, Lucas Lessio, Jon Matsumoto, Max Newton, Leon Niederberger, Clemens Seeger Alexander Weiß