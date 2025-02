Perspektivische Personalentscheidung â€“ Christian Hommel wird Sportdirektor der Saale Bulls

Halle. (PM Saale Bulls) Man könnte von einer Punktlandung sprechen, denn rechtzeitig zum Beginn der Planungen für die neue Saison können wir „Vollzug“ für die vakante Stelle des Sportdirektors melden.

Mit Christian Hommel ist es gelungen, unseren Wunschkandidaten von einem Engagement in der Händelstadt zu überzeugen – der ehemalige Nationalspieler und langjährige DEL-Manager übernimmt mit sofortiger Wirkung den Posten als Sportdirektor bei den Saale Bulls.

Warum war Christian Hommel Ihr Wunschkandidat, Daniel Mischner?

„Insgesamt haben sich 23 Kandidaten aktiv auf diese Position beworben. Christian wurde mir unabhängig davon von verschiedenen Fachleuten empfohlen, woraufhin ich ihn persönlich kontaktiert habe. Sowohl ihn als auch vier weitere Bewerber luden wir zu mehrtägigen Vorstellungsrunden nach Halle ein. Im Ergebnis aller Gespräche entschieden wir uns für Christian.

Er verfügt über den nötigen Sachverstand und langjährige Erfahrungen im Eishockey, er arbeitet analytisch und strukturiert. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war zudem, dass er die Visionen unseres Clubs nicht nur teilt, sondern bereit ist, mit uns zusammen die vorhandenen Strukturen weiter auszubauen und zu professionalisieren. Christian kann sich voll und ganz mit unseren Zielen identifizieren und ist damit aus unserer Sicht die perfekte Besetzung, um die sportliche Entwicklung der Saale Bulls voranzutreiben.“

Auf die Frage, warum er sich dazu entschieden hat, nach Halle zu kommen, antwortete Christian Hommel:

„Ich muss sagen, dass Daniel sehr hartnäckig war und es dabei relativ schnell geschafft hat, mein Interesse zu wecken – sei es für die Stadt Halle, sei es für den Eishockeystandort Halle, sei es für die Perspektive der Saale Bulls.

Ich besuchte die Baustelle vom Eisdom (aktuell die einzige Eishalle in Deutschland, die gerade gebaut/umgebaut wird) und war begeistert, was hier im Entstehen ist. Es ist immens wichtig, dass man potenziellen Spielern schon jetzt sagen kann, was für ein tolles Umfeld sie hier erwartet.

Was mich bei meinen Gesprächen besonders fasziniert hat: ich habe schnell gemerkt, hier geht es nicht nur rein um den Sport, sondern um das große Ganze. Mich überzeugen die Visionen des Clubs, sich stetig verbessern und wachsen zu wollen. Und ich glaube, dass ich dem Verein mit den Erfahrungen, die ich in vielen Bereichen gesammelt habe, helfen kann, sich so zu positionieren, dass man den nächsten Step gehen kann.“

