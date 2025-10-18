Personeller Wechsel im DEL2-Aufsichtsrat: Frank Lutz folgt auf Dr. Peter Merten als DEB-Vertreter

Im gemeinsamen Büro der DEL und DEL2 in Neuss fand am vergangenen Mittwoch die nächste Aufsichtsratssitzung der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) statt. Das Gremium befasste sich intensiv mit der Auswertung aktueller Themen zum Saisonstart sowie mit zukunftsorientierten Planungen und Diskussionen zur strategischen Weiterentwicklung der Liga.

Im Zuge dieser Sitzung gab es einen personellen Wechsel in der Vertretung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Aufsichtsrat der DEL2. Dr. Peter Merten, langjähriges Mitglied des Gremiums, scheidet aus seiner Funktion als DEB-Vertreter aus.

Die Vertretung übernimmt ab sofort Frank Lutz (Foto: 4. v.l.). Lutz ist im Sommer infolge einer öffentlichen Ausschreibung vom Aufsichtsrat des Verbandes zum Vorstandsvorsitzenden des DEB benannt worden. Er bildet zusammen mit Christian Kühnast, Vorstand Sport, das hauptamtliche Führungsduo des Deutschen Eishockey-Bundes. Frank Lutz wird den DEB auch künftig als Vertreter im Gesellschafterbereich der Liga vertreten.

Die DEL2 bedankt sich bei Dr. Peter Merten für sein großes Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit. Gleichzeitig freut sich die Liga auf die gemeinsame Arbeit mit Frank Lutz, um die Kooperation mit dem Verband weiter zu stärken.