Personelle Veränderungen bei Nature Boyz

Forst. (PM SCF) Vor einer Woche hielten die Nature Boyz ihre Saisonabschlußfeier im Forster Vereinsheim ab.

Es waren alle Spieler, Funktionäre, sowie die vielen Helferinnen im Kiosk, die Sanitäter und das Personal der Sprecherkabine mit den jeweiligen Partnern eingeladen. Zudem erschienen selbstverständlich die Trainer Robert Kienle und Simon Mooslechner, sowie die Familie Barfüßer und der scheidende sportliche Leiter Josef Bachmeier.

In der lockeren Atmosphäre übereichten die Organisatoren Manfred Guggemos und Martin Burger Blumensträuße als kleines Dankeschön an das Kioskpersonal. Anschließend bedankte sich das Vorstandsteam beim scheidenden sportlichen Leiter und Sponsorenbeauftragten Sepp Bachmeier. Sepp war in den letzten Jahren maßgeblich daran beteiligt, zahlungskräftige Sponsoren für den Verein zu gewinnen. Zudem hatte er bei der einen oder anderen Spielerverpflichtung sein Händchen im Spiel. Den hohen zeitlichen Aufwand kann Sepp Bachmeier beruflich und privat nicht tragen, deshalb hat er bereits vor der letzten Saison bekannt gegeben, aufzuhören. Die Aufgaben wurden mittlerweile auf mehrere Schultern verteilt.

Ein weiteres dickes „Dankeschön“ erhielt Mannschaftsbetreuer Maciek Grundner, der selbstlos sofort die Pflege der Trikots in die Hand nahm, und auch für die Verpflegung vor jedem Spiel sorgte.

Zwei weitere Abgänge müssen die Nature Boyz verkraften, denn das Trainerduo Robert Kienle und Simon Mooslechner steht für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung. Die Entscheidung fiel den beiden nicht leicht, doch berufliche Veränderungen speziell bei Robert Kienle lassen einen geordneten Trainingsbetrieb nicht zu. „Ich mache es ganz oder gar nicht“, so erkärte er die Absage für die neue Saison. Das Vorbereitungsprogramm der beiden scheidenden Trainer wurde von der Mannschaft super angenommen, die Trainingsbeteiligung war entsprechend hoch.

Die Vorstandschaft bedankt sich bei den scheidenden Personen für deren Einsatz für den Verein und wünscht allen privat wie beruflich nur das Beste und viel Erfolg in der Zukunft. Alle Personen sind jederzeit herzlich willkommen, wenn sie Zeit für einen Besuch im Stadion haben.

Die Vorstandschaft bastelt bereits am neuen Team, es gibt einige neue Gesichter zu sehen, Trainer wie auch Spieler. In den nächsten Tagen stellen wir den neuen Trainer vor.

