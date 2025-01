Personelle Veränderungen an Bord der Piraten

Buchloe. (chs) Es stehen den Buchloer Piraten ungemütliche Wochen bevor.

Denn nach dem zurückliegenden Wochenende steht jetzt auch rechnerisch endgültig fest, dass die Piraten ab dem 07. Februar in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Die knüppelharten Duelle um den Ligaverbleib werden die Freibeuter dabei nochmals mit leicht verändertem Kader antreten. Denn schon vor dem zurückliegenden Wochenende wurde bekannt, dass Verteidiger Max Dropmann nicht mehr zum Aufgebot der Pirates zählen wird.

„Manchmal erfordern schwierige Situationen schwierige Entscheidungen und daher haben wir uns nach intensiven Gesprächen dazu entschlossen Max freizustellen“, heißt es von der Vorstandschaft der Rot-Weißen. Diese Entscheidung sein allen nicht leichtgefallen, da der 32-jährige Abwehrmann, der 2023 vom EV Füssen zu den Buchloern zurückgehehrt war, mit seinem Engagement ein wichtiger Teil der Pirates-Familie war. „Doch diese Entscheidung sei ausschließlich im Sinne der sportlichen Entwicklung getroffen worden, um in der bevorstehenden heißen Phase die Weichen neu zu stellen“, betonen die Verantwortlichen, die Dropmann für dessen Einsatz im ESV-Trikot danken und dem hochgewachsenen Defender für die Zukunft – sowohl sportlich wie privat – alles Gute wünschen.

Trotz des Abgangs von Max Dropmann sind die Buchloer allerdings schon seit längerem auf der Suche nach Verstärkung gewesen, lässt der sportliche Leiter Florian Warkus durchblicken: „Wir hätten uns also auch losgelöst von der Freistellung Dropmanns nochmals verstärkt, da uns mit dem Langezeitverletzten Robert Wittmann leider ein Führungsspieler bis Saisonende ausfällt.“ Wittmann hatte sich Mitte November im Spiel gegen Schongau schwer am Oberkörper verletzt und wird auch im weiteren Saisonverlauf nicht mehr auf dem Eis mit eingreifen können. „Beim Blick auf die letzten Wochen und Ergebnisse war für uns klar, dass wir vorrangig nochmals die Defensive stäken wollen“, so Warkus weiter. Zunächst war für die Verteidigung noch eine interne Verstärkung geplant gewesen. Da diese sich jedoch leider spontan verletzungsbedingt wieder zerschlagen hat haben die Verantwortlichen nun nochmals einen weiteren Verteidiger verpflichtet, der in der Bayerliga durchaus auf Diskussionen stößt. Denn dabei handelt es sich um den 24-jährigen Finnen Timi Liivalahti, der im Heimspiel gegen den HC Landsberg bereits sein Debüt gefeiert hat und somit als dritter Kontingentspieler für die Buchloer auflaufen wird. Im Sommer hatten sich drei Vereine – nachdem sich die Jahre zuvor alle Bayernligisten immer auf eine freiwillige Begrenzung auf zwei Kontingentspieler geeinigt hatten – aus den verschiedensten Gründen nicht mehr auf diese Limitierung festlegen wollen. Neben Amberg und Ulm war einer dieser Vereine auch der ESV, der somit mit dem finnischen Neuzugang Timi Liivalahti jetzt also eine dritte Kontingentstelle besetzt.

Liivalahti wechselt dabei von den Crocodiles Hamburg aus der Regionalliga Nord von der Elbe an die Gennach. „Timi ist ein junger Spieler, der in seiner Heimat die ersten Schritte im Eishockey gemacht hat und in diesem Jahr in Hamburg auch schon in Deutschland zum ersten Mal unterwegs war“, berichtet Warkus. „Er hat auf dem Eis und auch von der Persönlichkeit bereits einen guten Eindruck hinterlassen und wir hoffen, dass er im Endspurt die erhoffte defensive Verstärkung für uns ist, die wir dringend brauchen.“

Zudem schließt sich auch Stürmer Nils Asner den Buchloern an, der ebenfalls am letzten Wochenende bereits seinen Einstand gefeiert hat. Der 19-jährige Asner stammt aus dem Buchloer Nachwuchs und lief zuletzt beim Nachbarn in Landsberg auf, wo er einerseits in U20 aktiv war und auch in der Bayernligamannschaft der Riverkings schon die ein oder anderen Einsätze bekam. „Mit Nils haben wir einen jungen Angreifer verpflichtet, der perfekt zu unserer Vereinsphilosophie passt. Unser Ziel ist es, junge Talente aus der Region zu fördern und in unsere Mannschaft zu integrieren“, meint Team-Manager David Strodel über den jungen Neuzugang. „Als Buchloer Eigengewächs bringt er nicht nur eine starke Identifikation mit unserem ESV mit, sondern ist ein echter Perspektivspieler, mit dem wir auch längerfristig planen“, so Strodel weiter, der davon überzeugt ist, dass sich Asner schnell ins Teamgefüge einfügen wird.

