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Selber Wölfe

Personelle Veränderung im Bereich Sponsoring & Marketing der Selber Wölfe

28. März 20261 Mins read84
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Lena-Dvorak - © Jesper Hilbig
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Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe stellen sich im Bereich Sponsoring & Marketing neu auf: Nach fünf Jahren engagierter Arbeit verlässt Tobias Ernstberger den Eishockey-Oberligisten.

Bereits seit Januar gehört Lena Dvorak zum Team und übernimmt nun die Aufgaben in diesem Bereich.

Abschied nach fünf erfolgreichen Jahren

Nach insgesamt fünf Jahren im Dienst der Selber Wölfe verabschiedet sich Tobias Ernstberger aus der Organisation. In dieser Zeit prägte er das Sponsoring und Marketing maßgeblich mit und trug zur Weiterentwicklung des Clubs sowie der Partnerstrukturen bei. Nun wird er sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Die Selber Wölfe bedanken sich herzlich für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm für seinen weiteren Weg – sowohl privat als auch beruflich – alles Gute.

Neue Ansprechpartnerin: Lena Dvorak

Seit Januar verstärkt Lena Dvorak das Team der Geschäftsstelle und übernimmt nun offiziell die Verantwortung im Sponsoring & Marketing. Mit Vertriebserfahrung, neuen Ideen und Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit möchte sie sowohl bestehende Kooperationen vertiefen als auch neue Partner für die Selber Wölfe gewinnen. Die Verantwortlichen sehen das Aufgabengebiet bei ihr in besten Händen und auch Lena Dvorak selbst brennt für ihre neue Aufgabe: „Ich komme aus der Region und verfolge den Eishockeysport in Selb seit einigen Jahren auch privat mit großer Begeisterung – Leidenschaft, Zusammenhalt und echter Einsatz sind für mich zentrale Werte, die ich nun auch beruflich einbringen möchte.“

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