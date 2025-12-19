Personelle UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Blue Devils Weiden: Drei Talente und eine Klublegende stoÃŸen zum Team

Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Blue Devils Weiden Personelle Unterstützung für die Blue Devils Weiden: Drei Talente und eine Klublegende stoßen zum Team
Blue Devils Weiden

Personelle Unterstützung für die Blue Devils Weiden: Drei Talente und eine Klublegende stoßen zum Team

19. Dezember 2025
Ralf Herbst - © Rene Oertel
Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden werden derzeit nicht nur vom anhaltenden Verletzungspech, sondern nun auch von einer Krankheitswelle ausgebremst.

Um auf die angespannte Personalsituation zu reagieren, verstÃ¤rken sich die OberpfÃ¤lzer kurzfristig mit weiterer UnterstÃ¼tzung per FÃ¶rderlizenz und einer Legende.

StÃ¼rmer Matthias Pischoff von den Dresdner EislÃ¶wen stÃ¶ÃŸt zum Kader der Blue Devils.

Zudem erhalten die Weidener UnterstÃ¼tzung vom Nachwuchs des EV Landshut: Die beiden StÃ¼rmer Maxim Scholl und Maximilian Oswald aus der U20 stehen ebenfalls per FÃ¶rderlizenz zur VerfÃ¼gung.

DarÃ¼ber hinaus kommt es zum Comeback des Jahres: Ralf Herbst, der seine aktive Karriere bereits im Jahr 2023 beendet hatte, schnÃ¼rt nochmals die Schlittschuhe und wird den Blue Devils kurzfristig aushelfen.

Die Blue Devils Weiden bedanken sich bei den Dresdner EislÃ¶wen sowie beim EV Landshut fÃ¼r die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit.

