Personalwechsel im Aufsichtsrat der Grizzlys

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg geben zum Start ins neue Jahr 2021 personelle Wechsel in ihrem Aufsichtsrat bekannt: Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian scheidet aus dem Aufsichtsrat der Grizzlys aus. Neu hinzukommen werden Wendelin Göbel (Sprecher des Vorstandes der Wolfsburg AG) und Michael Manske (Head of CEO Communications bei Volkswagen).

Gunnar Kilian: „Ich konnte die Grizzlys Wolfsburg in einer wesentlichen Phase begleiten, in der wir den Übergang in der Geschäftsführung auf Hartmut Rickel und den Trainerwechsel erfolgreich mitgestalten durften. Aufgrund meiner zusätzlichen Verantwortung als Vorstand für den LKW-Bereich kann ich das Aufsichtsratsmandat zeitlich nicht mehr wahrnehmen. Ich freue mich aber, dass Wendelin Göbel, der für Volkswagen als Chef der Wolfsburg AG wesentlicher Motor unseres regionalen Engagements ist, dieses Mandat übernehmen wird. Den Grizzlys werde ich so auch künftig eng verbunden bleiben.“

Wendelin Göbel: „Als Sprecher des Vorstands der Wolfsburg AG freue ich mich, das Aufsichtsratsmandat von Herrn Kilian bei den Grizzlys Wolfsburg übernehmen zu dürfen. Die Grizzlys Wolfsburg in der obersten deutschen Eishockeyliga mit dieser schnellen und attraktiven Sportart passen perfekt zur Stadt Wolfsburg. Als „Kind der Region Ingolstadt“ freue ich mich natürlich auf spannende Spiele gegen die Panther aus Ingolstadt.“

Einen zusätzlichen Sitz im Aufsichtsrat übernimmt ab sofort Michael Manske: „Mit drei Jahren habe ich hier das erste Mal selbst gespielt, bin dem Club immer verbunden geblieben und darf das erfolgreiche Wolfsburger Eishockey nun noch stärker unterstützen. Die Tätigkeit im Aufsichtsrat ist eine Herzenssache für mich und eine Gelegenheit, mich neben meinen Aufgaben in der Konzern-Kommunikation in meiner Heimatstadt zu engagieren.“

Als ehemaliger Journalist hat Michael Manske bereits die Hamburg Freezers als auch die Grizzlys sowie die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft begleitet.

Die Grizzlys Wolfsburg bedanken sich bei Gunnar Kilian für sein jahrelanges Engagement und begrüßen Wendelin Göbel und Michael Manske herzlich im Team.