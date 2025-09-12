Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Personalentscheidung bei den Wölfen
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Personalentscheidung bei den Wölfen

Der EHC Freiburg und Vincent Schlenker gehen getrennte Wege

12. September 20251 Mins read173
Share
Vincent Schlenker - © by Sportfoto-Sale (SD)
Share

Freiburg. (PM EHCF) Im beidseitigen Einverständnis haben sich der EHC Freiburg und Vincent Schlenker auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

Die Trennung erfolgt mit sofortiger Wirkung, sodass der Spieler ab sofort nicht mehr zum Kader der Wölfe zählt. Diese Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen in enger Abstimmung mit allen Beteiligten.

„Wir möchten uns ausdrücklich bei Vincent für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot des EHC Freiburg bedanken. Für seine sportliche Zukunft und auch privat wünschen wir ihm nur das Beste“, betont Sportdirektor Peter Salmik.

Parallel dazu befinden sich die Wölfe-Verantwortlichen aktuell in sehr positiven Gesprächen mit einem potenziellen Neuzugang und sind zuversichtlich, diesen zeitnah präsentieren zu können.

2374
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Straubing Tigers: Kontinuität beim Captain und beim Kooperationspartner

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
GSC MoersTransfermarkt GER

Nächster Neuzugang für das Team von Max Eberlein – Pawel Kuszka kommt nach Moers

Moers. (PM GSC) Die Black Tigers freuen sich über einen weiteren Neuzugang....

By12. September 2025
EC Pfaffenhofen IceHogsTransfermarkt GER

ECP testet zweimal auf eigenem Eis

Pfaffenhofen. (oex) Nach einem Trainingslager in Berchtesgaden und einer ersten anstrengenden Woche...

By11. September 2025
IceFighters LeipzigTransfermarkt GER

KSW IceFighters Leipzig verpflichten Darek Hejcman

Leipzig. (PM IceFighters) Mit dem Tschechen Darek Hejcman verpflichten die KSW IceFighters...

By11. September 2025
! +EHC Red Bull MünchenTransfermarkt GER

Red Bull München verpflichtet Weltmeister und Olympiasieger

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat mit Ville...

By11. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten