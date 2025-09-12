Personalentscheidung bei den Wölfen

Freiburg. (PM EHCF) Im beidseitigen Einverständnis haben sich der EHC Freiburg und Vincent Schlenker auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

Die Trennung erfolgt mit sofortiger Wirkung, sodass der Spieler ab sofort nicht mehr zum Kader der Wölfe zählt. Diese Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen in enger Abstimmung mit allen Beteiligten.

„Wir möchten uns ausdrücklich bei Vincent für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot des EHC Freiburg bedanken. Für seine sportliche Zukunft und auch privat wünschen wir ihm nur das Beste“, betont Sportdirektor Peter Salmik.

Parallel dazu befinden sich die Wölfe-Verantwortlichen aktuell in sehr positiven Gesprächen mit einem potenziellen Neuzugang und sind zuversichtlich, diesen zeitnah präsentieren zu können.