Perfekter Saisonstart für Bremerhaven – Iserlohn kann im letzten Drittel Strafzeiten nicht zum Ausgleich nutzen

Bremerhaven. (MK) Die Fischtown Pinguins starten mit einem Sechs-Punkte-Wochenende in die neue Saison.

Gegen die Iserlohn Roosters gewann das Team von Trainer Alexander Sulzer mit 2:1. Die Roosters stehen damit nach zwei Spielen noch ohne Zähler da.

Kinder feiert Saisondebüt, Iserlohn ohne Niehus

Bremerhaven ging mit dem 3:1 Auftaktsieg im Rücken in das zweite Saisonspiel. Nino Kinder feierte sein Saisondebüt, nachdem er in Krefeld noch fehlte. Jensen, Roßmy und Conrad waren weiterhin nicht dabei.

Iserlohn kassierte am Freitag daheim eine 3:4 Niederlage gegen Ingolstadt und musste auf Abwehrmann Niehus verzichten. Für ihn rückte Panocha an die Seite von Spornberger. Im Tor stand Hane für Jenike.

Keine Tore im Anfangsdrittel

Bremerhaven hatte im torlosen ersten Drittel mehr vom Spiel. Hane im Iserlohner Tor war aber immer wieder Endstation für die Pinguins Auf der Gegenseite hatten die Iserlohner früh im Spiel (4.) zwei große Chancen durch Thomas und Maier, die frei vor Gudlevskis zum Abschluss kamen. Das Schussverhältnis stand bei 16:8 nach den ersten zwanzig Minuten. Beide Teams konnten zwei Überzahlsituationen nicht nutzen.

Blitzstart für Fischtown ins zweite Drittel

Im Mitteldrittel fiel nach exakt dreißig Sekunden der Bremerhavener Führungstreffer. Verlic hatte abgezogen und ins rechte Eck getroffen. Tuomie hatte Hane dabei die Sicht klug genommen. Der Treffer fiel sieben Sekunden vor dem Ende einer Iserlohner Bankstrafe aus dem Anfangsdrittel. Die Hausherren blieben am Drücker. Wejse, Boos (beide 27.) und Kinder (31.) konnten aber nicht die Führung ausbauen. Auf der Gegenseite (30.) war Scott zu harmlos am kurzen Pfosten. In Überzahl (33.) gelang den Roosters dann nach schönen Zuspielen von Thomas über Quenneville durch Maier der Ausgleich. Zwölf Sekunden vor der Pausensirene setzte sich Krämmer energisch über den linken Flügel durch und netzte im Fallen zur 2:1 Pausenführung der Pinguins ein.

Viele Strafen und hektische Schlussphase

Iserlohn überstand in der Anfangsphase des dritten Drittels eine weitere Strafe. Dann flogen in der 48. Minute die Fäuste, nachdem Iserlohns Scott Fischtowns Boos zu Fall gebracht hatte und Hollowell mit Pinguin Friesen aneinandergeraten war. Nach minutenlanger Unterbrechung startete Bremerhaven in Überzahl und nach abgelaufenen Strafen kam Iserlohn aufgrund der Spieldauerstrafe gegen Abt in den Genuss eines Powerplays. Beide Teams nutzten diese Möglichkeit aber nicht. In der Schlussphase kassierten die Pinguins zwei aufeinanderfolgende Strafen gegen Bettahar und kurz danach gegen Kechter. Iserlohns Powerplay insgesamt gefällig, aber vor allem im Aufbau viel zu kompliziert. Die Roosters opferten Keeper Hane erstmals 86 Sekunden vor dem Ende für den sechsten Feldspieler, aber die Schlussoffensive der Sauerländer überstanden die Pinguins schadlos. Somit bleiben drei verdiente, aber auch hart erarbeitete Punkte in der Seestadt.

In der kommenden Woche geht es für beide Teams weiter: Iserlohn empfängt am Donnerstag Augsburg und Bremerhaven hat am Freitag München zu Gast.

Alle Tore des Spiels





Fischtown Pinguins – Iserlohn Roosters 2:1

Tore: 1:0 (20:30 Verlic (Hirose/Broadhurst) 5-4PP, 1:1 (32:38) Maier (Quenneville/Thomas) 5-4PP, 2:1 (39:48 Krämmer (Miele/Smith),

Strafen: 40 – 17

Schiedsrichter: Polaczek, Rohatsch – (Treitl, Jürgens)

Zuschauer: 4.748

Bremerhaven: Gudlevskis – Byström, Eminger; Hirose, Bruggisser; Abt, Bettahar; Rausch – Tuomie, Broadhurst, Verlic; Krämmer, Miele, Smith; Kechter, Wejse, Görtz; Kinder, Friesen, Boos

Iserlohn: Hane – Ugbekile, Norell; Johansson, Hollowell; Panocha, Spornberger; – Boland, Maier, Thomas; Napravnik, Scott, Quenneville; Krauß, Eisenmenger, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki

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