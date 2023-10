Perfekter Saisonstart: Deggendorfer SC ringt die HÃ¶chstadt Alligators nieder

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen: So lautet die Bilanz des Deggendorfer SC nach dem Auswärtserfolg am Dienstagabend...

Artikel anhören Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen: So lautet die Bilanz des Deggendorfer SC nach dem Auswärtserfolg am Dienstagabend in Höchstadt.

Vor 633 Zuschauern in der Höchstadter Eishalle bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Alligators mit 2:4.

Die Deggendorfer, die in der Partie gegen die Franken weiterhin auf Petr Stloukal, Benedikt Schopper und Dennis Balzer verzichten mussten, erwischten einen optimalen Start in die Partie. In der vierten Minute verwertete Niklas Pill ein Zuspiel von Antonin Dusek zum 0:1. Der DSC blieb am Drücker und legte in der elften Minute nach. Vom Bully weg lud Alex Grossrubatscher einfach mal durch und Carter Popoff fälschte unhaltbar zum 0:2 ab. Ein Missverständnis hinter dem Deggendorfer Tor brachte die Alligators knapp zwei Minuten später wieder in die Partie, als Tim Zimmermann den Puck im ins verwaiste Tor zum 1:2 einschob. Der DSC hatte zwar in der Folgezeit weitere Chancen, den alten Abstand wiederherzustellen, jedoch gelang der nächste Treffer erneut den Hausherren. In der 19. Minute war es Nikita Naumann, der im Powerplay zum 2:2 Pausenstand traf.

Auch im zweiten Abschnitt erwischten die Deggendorfer den besseren Start und nach nur 48 Sekunden zappelte der Puck erneut im Höchstadter Netz: Dieses Mal war es Silvan Heiß, der von der blauen Linie abzog und Curtis Leinweber hielt entscheidend den Schläger in den Schuss. In den folgenden Minuten entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. Treffer fielen im zweiten Abschnitt allerdings keine mehr.

Im Schlussdrittel zeigte sich erneut ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter Eis und erspielten sich gute Einschussmöglichkeiten. Jedoch ließen sich weder Justin Spiewok im Höchstadter Tor, noch Timo Pielmeier überwinden. In den Schlussminuten wurde es für den DSC nach einer längeren Unterzahlsequenz noch einmal brenzlig, jedoch machte Popoff mit einem Treffer in der 60. Minute ins mittlerweile verwaiste Alligators-Gehäuse den Deckel auf diese Partie.

Am kommenden Freitag kommt es dann zum großen Showdown in der Festung an der Trat, wenn der Deggendorfer SC um 20 Uhr zum ersten Niederbayernderby auf die Passau Black Hawks trifft.

5242 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten