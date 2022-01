Perfekter Auftakt fÃ¼r die TÃ¶lzer LÃ¶wen in 2022

Bad Tölz. (PM Löwen) Traumstart in 2022! Die Tölzer Löwen gewinnen im ersten Spiel des neuen Kalenderjahres mit 4:0 in Weißwasser. Sie hielten die...

Bad Tölz. (PM Löwen) Traumstart in 2022! Die Tölzer Löwen gewinnen im ersten Spiel des neuen Kalenderjahres mit 4:0 in Weißwasser.

Sie hielten die Lausitzer Füchse über weite Strecken der Partie weit weg vom eigenen Tor und liefen damit praktisch nie Gefahr das Spiel zu verlieren. In einem sehr ereignisarmen ersten Drittel waren es die Löwen, die den ersten offensiven Akzent setzten. Bis zur ersten Großchance von Cam Spiro dauerte es aber fast 14 Minuten. Er fälschte eine Scheibe vor dem Füchse-Tor noch gefährlich ab. Das nur ein Vorbote für das was folgen sollte: Dennis Miller konnte den Schuss von Philipp Schlager zwei Minuten später noch gewinnbringender abfälschen. Die Leihgabe der Augsburger Panther traf zum 0:1 in Minute 16. Aus den gefährlichen Zonen hielten die Buam ihre Gegner in den ersten zwanzig Minuten dauerhaft fern. Nur fünf Schüsse musste Jimmy Hertel parieren – alle in die Kategorie der einfacheren Sorte einzuordnen.

Die Gastgeber kamen im Mitteldrittel zwar etwas besser aus der Kabine, doch erneut waren es die Löwen, die jubeln durften. Der ansonsten gut haltende Leon Hungerecker, ein Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin, in dieser Situation eher unglücklich. Der Schuss von Philipp Schlager kam von recht weit draußen, schlug aber genau am Innenpfosten ein. Ein sehr präziser, aber nicht unhaltbarer Schuss, der die Löwen-Führung verdoppelte. Es dauerte bis zur 35.Minute, als die Lausitzer Füchse den ersten Strich auf dem eigenen Großchancen-Zettel machen durften. Peter Quenneville war der sonst so aufmerksamen Löwenabwehr entwischt und fuhr alleine auf Hertel zu. Der behielt die Ruhe und bekam noch Unterstützung von Marcus Götz, der entscheidend störte. Der gebürtige Schwede war es auch, der wenig später eine Scheibe, die Hertel unter dem Arm durchrutschte, noch von der Linie kratzte. Alles in allem war es eine sehr gute Defensivleistung, die immer wieder mit offensiven Akzenten unterstrichen wurde. Ian Brady verpasste das dritte Tor des Abends noch, wenig später durfte Markus Eberhardt in Überzahl aber einen Schuss von der blauen Linie abfälschen. Ein Tip, den man so freistehend sonst nur im Training bekommt.

An der abgezockten Löwenleistung sollte sich auch im Schlussdrittel nichts mehr ändern. Kaum einmal kam Crimmitschau vor das Tor von Jimmy Hertel. Sie waren zwar deutlich öfter in der Tölzer Defensivzone als noch in den ersten beiden Dritteln. Die beste Chance in den letzten zwanzig Minuten hatte aber mit Maxi Leitner ein Löwe in Tölzer Überzahl. So konnte Lubor Dibelka zweieinhalb Minuten vor Ende noch zum 0:4-Endstand per Empty-Netter einschießen. Die Buam können auf der langen Rückfahrt also den perfekten Start ins neue Jahr feiern. Jimmy Hertel gelang der erste Shutout seit seiner Rückkehr nach Bad Tölz. Weiter geht´s direkt am Mittwoch beim Spitzenreiter in Ravensburg.

Kevin Gaudet: “Frohes Neues! Für uns heute zu gewinnen mussten wir ein perfektes Spiel machen. Die meiste Zeit haben wir das geschafft. Man braucht auswärts einen sehr starken Goalie, Jimmy war hervorragend heute, ich freue mich riesig für ihn. Wir haben sehr wenig Strafen genommen, viele Schüsse geblockt. Ich freue mich riesig für die Mannschaft.”