Perfekt! Paul Mayer kommt zurÃ¼ck zum ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem gebürtigen Kaufbeurer Paul Mayer bekommt der Kader des ESV Kaufbeuren für die Spielzeit 2025/2026 weiteren Zuwachs.

Der 19 Jahre alte Verteidiger wechselte vor drei Jahren aus der U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren e.V. zu den Adler Mannheim in die DEL und kehrt jetzt wieder in seine Heimatstadt zurück.

Dabei absolvierte Paul Mayer in den letzten drei Jahren 59 Pflichtspiele für die Jungadler Mannheim in der DNL und 16 Pflichtspiele für die Adler Mannheim in Deutschlands höchster Spielklasse. Zudem war der Linksschütze per Förderlizenz 23-mal in der DEL2 für die Bietigheim Steelers sowie 33-mal für die Heilbronner Falken in der Oberliga Süd aktiv. In der Saison 2021/2022 gab er mit 16 Jahren sein Profi-Debüt in der DEL2 für den ESVK und kam dabei auf vier Pflichtspieleinsätze für die Joker.

Weiterhin kann der 189 cm große und 84 kg schwere Verteidiger auch auf einige Einsätze für die diversen U-Nationalmannschaften beim DEB zurückblicken. Dabei hat er auch eine U18-Weltmeisterschaft und zwei U20-Weltmeisterschaften im DEB-Trikot absolviert. Beim ESVK wird Paul Mayer, der mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet wurde, mit der Trikotnummer 5 auflaufen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESV Kaufbeuren, über Paul Mayer: „Ich freue mich riesig, dass Paul Mayer sich dazu entschlossen hat, nochmals zum ESVK zurückzukommen und hier den nächsten Schritt in seiner ja noch jungen Karriere zu gehen. Als U-Nationalspieler, der eine hervorragende U20 WM im letzten Winter gespielt hat, ist er ein absoluter Perspektivspieler, der eine wichtige Rolle bei uns in der Verteidigung einnehmen wird. Er hätte durchaus in der DEL unterkommen können, hat sich aber bewusst für eine weitere Entwicklung bei uns in Kaufbeuren entschieden.“

Paul Mayer zu seiner Rückkehr zum ESVK: „Dadurch, dass mein Vertrag in Mannheim ja dieses Jahr ausgelaufen ist, hatte ich schon relativ früh Kontakt mit dem ESVK. Die Gespräche mit Patrick Reimer waren wirklich sehr gut. Der ESVK ist mein Heimatverein, ich kenne hier alles bestens, und ich denke, dass ich dem Team auf jeden Fall auch helfen kann, eine gute Saison zu spielen. Es ist für mich auch eine Ehre, wieder das ESVK-Trikot zu tragen.“

