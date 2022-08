Perfekt! Deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft fÃ¼r Tristan Keck

Kassel. (PM Huskies) Erfreuliche Nachricht für die Kassel Huskies: Neuzugang Tristan Keck hat die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und fällt somit nicht ins Ausländerkontingent für...

Kassel. (PM Huskies) Erfreuliche Nachricht für die Kassel Huskies: Neuzugang Tristan Keck hat die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und fällt somit nicht ins Ausländerkontingent für die kommende Saison.

Keck wechselte im Sommer aus Bad Nauheim an die Fulda. Dort überzeugte der flinke Stürmer in seiner ersten DEL2-Saison mit 35 Toren und 19 Vorlagen in 55 Spielen. Durch die Einbürgerung Kecks haben die Huskies nun mit Verteidiger Steven Seigo und den Stürmern Tim McGauley, Joel Lowry und Jamie Arniel vier Importstellen im Kader für die kommende Saison.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Wir freuen uns, dass Tristan die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat. Das verleiht unserem Kader noch mehr Tiefe und macht ihn für unsere Organisation selbstverständlich wertvoller. Wir haben somit keinen überzähligen Importspieler mehr und können nun grundsätzlich auf die komplette Kaderstärke zurückgreifen.“