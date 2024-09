Per Tryout: Sascha Bauer ein Hai!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verpflichtet Stürmer Sascha Bauer. Der 29-jährige erhält einen Try-Out-Vertrag. Die langwierige Verletzungspause von Nicholas Schintler zwang die Verantwortlichen des...

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verpflichtet Stürmer Sascha Bauer. Der 29-jährige erhält einen Try-Out-Vertrag.

Die langwierige Verletzungspause von Nicholas Schintler zwang die Verantwortlichen des HC TIWAG Innsbruck zum Handeln. Jetzt konnte mit Sascha Bauer ein Ersatz gefunden werden. Der Wiener erhält einen Try-Out-Vertrag bis zur Länderspielpause im November mit Option auf Verlängerung.

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Nachdem Schinti leider aufgrund einer Unterkörperverletzung längerfristig ausfällt, haben wir uns dazu entschieden, mit Sascha Bauer den Kader zu verstärken. Er kennt die Liga gut, hat bereits einige Jahre Erfahrung und er wird uns sicherlich weiterhelfen.“

Bauer lief insgesamt 341 Mal in der heimischen Topliga in Regular Season und Playoffs auf, hinzu kommen 27 Einsätze in der Champions Hockey League. Fast die gesamte Karriere verbrachte der Stürmer bei seinem Heimatverein Vienna Capitals. In der vergangenen Saison folgte ein Gastspiel bei den Graz99ers.

Sascha Bauer wird bereits heute in Innsbruck erwartet und soll am kommenden Freitag in Bruneck gegen den HC Pusteral erstmals für die Haie aufs Eis.

Sascha Bauer: „Ich freue mich sehr über diese Chance. Ich kann es kaum erwarten meine neuen Teamkollegen, den Staff und die Fans kennenzulernen. Ich werde als Hai jedenfalls alles für den HCI am Eis lassen.“