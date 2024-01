Per Powerplay zum Erfolg: Huskies besiegen WÃ¶lfe mit 4:1 – Rylan Schwartz von den LÃ¶wen Frankfurt verpflichtet

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Zum Heimspiel empfingen die Kassel Huskies die Wölfe aus Freiburg. Freiburg glich im Mittelabschnitt die Führung der Huskies aus,...

Kassel. (PM Huskies) Zum Heimspiel empfingen die Kassel Huskies die Wölfe aus Freiburg.

Freiburg glich im Mittelabschnitt die Führung der Huskies aus, die Schlittenhunde sicherten sich aber anschließend mit drei Treffern in Überzahl die drei Punkte.

Die Huskies erwischten den besseren Start in die Partie und belohnten sich so auch früh mit der ersten größeren Chance im Spiel. Nach Vorarbeit von Lowry und Seigo, tauchte Weidner allein vor dem Tor der Wölfe auf und konnte den Puck im Nachsetzten auch im Tor unterbringen (5.). Kurz darauf setzte Top-Scorer Valenti fast noch einen drauf, sein Schuss aus dem High Slot wurde aber von Zabolotny pariert (8.). In der Folge ließen beide Teams jeweils ein Powerplay ungenutzt. Ihre größte Chance hatten die Gäste schließlich in der 18. Minute, doch Maxwell konnte im Nachfassen den Puck und die 1:0-Pausenführung sichern.

Die Wölfe gingen mit anderthalb Minuten Überzahl in den Mittelabschnitt und wussten diese auch direkt zu nutzen. Nach Vorlage von Ventelä und Master traf Reisnecker aus dem rechten Bullykreis per Schlagschuss zum 1:1-Ausgleich (22.). Im Anschluss bekamen die Huskies ihre nächste Gelegenheit im Powerplay, waren aber trotz guter Puckkontrolle nicht erfolgreich. Zudem wusste Zabolotny einen gefährlichen Schuss von Lowry aus dem Slot mit seiner Fanghand zu parieren (27.). Nachdem Valenti mit seinem Schuss aus dem Slot (35.) noch den Kasten verfehlte, trafen die Schlittenhunde gleich zweimal in Überzahl. Den Treffer zum 2:1 erzielte erneut Kapitän Weidner, welcher einen Rebound nach einem Schuss von McMillan unter die Latte beförderte (37.). Es dauerte nicht lange, da wiederholte sich die Geschichte: Die Gäste müssen auf die Strafbank und die Gastgeber treffen. Zum 3:1 war Valenti per Handgelenksschuss ins rechte Eck erfolgreich (39.). Auch Freiburg durfte im Anschluss nochmal in Überzahl ran, konnte ihr starkes Powerplay nicht mehr nutzen, weswegen es mit 3:1 in die zweite Pause ging.

Der Schlussabschnitt startete mit einer Schrecksekunde für alle Anhänger der Huskies. Valenti fiel unglücklich und konnte sich erst nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung auf die Bank bewegen. All das war aber schnell wieder vergessen, denn in einem Powerplay wenige Minuten später stand der Goldhelm plötzlich wieder zum Eis und netzte nach nur wenigen Sekunden zum 4:1 ein (47.). In den nächsten Minuten verpasste Valenti noch zwei weitere Chancen. Sein Schuss aus dem Slot flog über das Tor (50.), anschließend traf er noch aus halbrechter Position den Pfosten (56.). In den Schlussminuten wurde es nochmal heiß: Nach einer vermeintlichen Torhüterbehinderung durch einen Spieler der Wölfe, waren es am Ende zwei Spieler der Schlittenhunde, welche auf der Strafbank Platz nehmen mussten. Die daraus resultierende zwei minütige doppelte Unterzahl überstanden die Nordhessen, auch dank eines starken Maxwell, unbeschadet und sicherten sich so den verdienten 4:1-Erfolg.

Tore:

1:0 Weidner (Lowry, Seigo– 5. Min.)

1:1 Reisnecker (Ventelä, Master – 22. Min.)

2:1 Weidner (PP – Valenti, McMillan – 37. Min.)

3:1 Valenti (PP – Faber – 39. Min.)

4:1 Valenti (PP – McMillan, Lowry – 47. Min.)

Kassel Huskies verpflichten Rylan Schwartz

Der 33-jährige Deutsch-Kanadier wechselt von den Löwen Frankfurt aus der Penny DEL nach Nordhessen.

Nach seiner Zeit am Colorado College absolvierte der Center 65 Spiele in der ECHL. Dort wurde er 2015 mit den Allen Americans Meister und gewann den Kelly Cup. Schwartz lief zudem 132-mal in der AHL für die Worcester Sharks und Toronto Marlies auf. Seit 2016 spielt er in Deutschland. Von den Heilbronner Falken wechselte er für zwei Jahre zu den Fischtown Pinguins in die DEL. Nach einem kurzen Abstecher nach Nürnberg und den Stavanger Oilers (8 Spiele) in Norwegen spielte er eine Saison für die Lausitzer Füchse.

Die vergangenen drei Spielzeiten trug Schwartz das Trikot der Löwen Frankfurt. Dort gewann er 2022 mit diversen alten und neuen Weggefährten unter Bo Subr die DEL2-Meisterschaft und feierte den Aufstieg.

Huskies Geschäftsführer Joe Gibbs: „Rylan ist ein Führungsspieler und verfügt über sehr gute Scoring-Qualitäten. Das hat er mit über einem erzielten Punkt pro Spiel in seinen drei DEL2-Jahren bereits bewiesen. Er wird unserem Kader zusätzliche Tiefe verleihen und uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Rylan weiß aus seiner Zeit in Frankfurt, was es braucht, um die Meisterschaft in der DEL2 zu gewinnen.“

Rylan Schwartz: „Ich freue mich, ab sofort ein Teil der Kassel Huskies sein zu dürfen und mein erstes Spiel vor euch Fans zu bestreiten.“