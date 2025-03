Per Kantersieg ins Viertelfinale: Deggendorfer SC lÃ¤sst Herford keine Chance

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC steht im Viertelfinale! Vor 2.320 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitagabend den Herforder EV mit 7:2 und zieht damit per „Sweep“ (zu null in der Serie) ins Viertelfinale der Oberliga ein.

Zum dritten Spiel gegen die Ostwestfalen kehrte Petr Stloukal zurück ins Aufgebot, während dem Deggendorfer Headcoach weiterhin Tomas Gulda, Thomas Greilinger und Silvan Heiß fehlten.

Wie bereits in den ersten beiden Partien starteten die Deggendorfer mit viel Elan in die Partie und gingen in der sechsten Minute. Einmal mehr war es Allrounder Thomas Pielmeier, der den Puck im Powerplay über die Linie arbeitete. Doch auch die Gäste kamen im Laufe des ersten Drittels besser in die Partie und kamen selbst zu Offensivaktionen. Weitere Treffer gab es in den ersten 20 Minuten jedoch nicht mehr zu verbuchen.

Im zweiten Abschnitt erwischten die Ice Dragons den besseren Start, investierten viel, konnten sich allerdings nicht belohnen. Auf der anderen Seite zeigte es der DSC wie es besser geht: Alex Grossrubatscher in der 25. und Julian Elsberger in der 27. Minute sorgten für eine komfortable 3:0 Führung. Als Niklas Pill in der 30. Minute nach toller Einzelleistung das 4:0 erzielte, schien die Partie mehr oder weniger bereits entschieden.

Das Schlussdrittel startete fulminant. Herfords Ryley Lindgren verkürzte in der 42. Minute im Powerplay auf 4:1, doch nur wenige Sekunden später stellte Julian Elsberger im direkten Gegenzug den alten Abstand wieder her. Andreé Hult (51.) und Petr Stloukal (58.) sorgten dann endgültig für klare Verhältnisse. Emil Lessard-Aydin sorgte für Herford in der 58. Minute noch für Ergebniskosmetik.

Der Gegner für die Viertelfinalserie wird aktuell noch ermittelt.

