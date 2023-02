Per Heimsieg zu Platz 3: Deggendorfer SC lÃ¤sst dem EHC Klostersee keine Chance

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC wird die Hauptrunde der Oberliga Süd auf dem dritten Tabellenplatz beenden. Nach einem deutlichen 6:1 Erfolg vor 1650...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC wird die Hauptrunde der Oberliga Süd auf dem dritten Tabellenplatz beenden.

Nach einem deutlichen 6:1 Erfolg vor 1650 Zuschauern in der Festung an der Trat über den EHC Klostersee und der zeitgleichen Niederlage des SC Riessersee beim EV Füssen ist den DSC-Cracks der dritte Platz auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Vor dem Duell mit dem Tabellenschlusslicht musste DSC-Coach Jiri Ehrenberger seine Reihen erneut neu zusammenstellen. Zwar kehrte Thomas Greilinger zurück in den Kader, doch mit Curtis Leinweber ist ein weiterer wichtiger Spieler neu im Lazarett. Der kanadische Stürmer wird dem Deggendorfer SC verletzungsbedingt bis zum Start der Playoffs fehlen. Für ihn rückte der Youngster Patrik Kozlik ins Lineup. Des Weiteren fehlte Angreifer Lukas Miculka kurzfristig angeschlagen und Kapitän Thomas Pielmeier.

Neu formiert brauchte der Deggendorfer SC anfangs ein paar Minuten, um in die Gänge zu kommen, schlug dann allerdings in der neunten Minute eiskalt zu. Niklas Pill schaltete bei seinem eigenen Abpraller am schnellsten und überwand Philipp Hähl im Tor des EHC Klostersee zum 1:0. Der nächste Treffer der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur 67 Sekunden nach der Führung war es Thomas Greilinger, der eine schöne Kombination über Jonas Stern und Marcel Pfänder zum 2:0 vollendete. Zwar gab es im Drittelverlauf noch weitere Einschussmöglichkeiten, weitere Treffer sollten jedoch nicht mehr fallen.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Hausherren blieben über weite Strecken hinweg das spielbestimmende Team und legten in der 32. Minute nach. Dieses Mal war es Cheyne Matheson, der freistehend zum 3:0 einnetzte. Knapp vier Minuten vor der Pause fiel der nächste Treffer für den DSC, als Petr Stloukal einen Schuss von Ondrej Pozivil unhaltbar zum 4:0 abfälschte. Damit nicht genug: Acht Sekunden vor der zweiten Pausensirene nutzte Thomas Greilinger einen Aufbaufehler der Grafinger und erhöhte auf 5:0.

Im Schlussdrittel verwaltete der Deggendorfer SC das Ergebnis geschickt und routiniert. Zwar kamen die Gäste in der 55. Minute durch Simon Roeder zum 5:1 Anschlusstreffer, doch exakt zwei Minuten später stellte Petr Stloukal mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den alten Abstand wieder her. Der Treffer zum 6:1 war gleichermaßen auch der Endstand in dieser Partie.

Mit dem Sieg und der zeitgleichen Niederlage des SC Riessersee zementiert der Deggendorfer SC den dritten Tabellenplatz in der Oberliga Süd. Weiter geht es für die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Höchstadt Alligators.

