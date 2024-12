Per FÃ¶rderlizenz: Starbulls verstÃ¤rken sich auf der TorhÃ¼terposition

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken sich mit dem 21-jährigen auf der Torhüterposition. Seidel ist ab sofort per Förderlizenz spielberechtigt für die Rosenheimer....

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken sich mit dem 21-jährigen auf der Torhüterposition.

Seidel ist ab sofort per Förderlizenz spielberechtigt für die Rosenheimer.

In der Saison 2023/24 bestritt Seidel bei den Dresdner Eislöwen seine ersten Spiele in der DEL2 und überzeugte in 12 Spielen mit einer Fangquote von 90,5%. Mit seinem starken Auftreten in verschiedenen Teams und Ligen hat Seidel seine Entwicklung vorangetrieben und sich als talentierter Schlussmann bewießen.

Derzeit ist der gebürtige Neusser bei den Straubing Tigers unter Vertrag und wird nun für weitere Einsätze in der DEL2 per Förderlizenz bei den Starbulls Rosenheim tätig.

Parallel dazu sind die Starbulls Rosenheim mit einem Eishockey-Oberligisten in Verhandlungen, um Patrik Mühlberger mit einer Förderlizenz auszustatten. Für den jungen Rosenheimer Goalie würde sich damit die große Chance ergeben, durch Einsätze in der DEB-Oberliga für seine Entwicklung wertvolle Spielpraxis auf hohem sportlichen Niveau zu sammeln.

