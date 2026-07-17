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Per Förderlizenz: Moritz Kukuk ist heiß auf die neue Aufgabe

21-jähriger Abwehrhüne steht bei DEL-Klub Straubing unter Vertrag

17. Juli 20262 Mins read25
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Moritz Kukuk - © Sportfoto-Sale (DR)
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Regensburg. (PM Eisbären) Ein ambitionierter Abwehrhüne stößt zum Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg: Mit 1,88 Metern bringt Moritz Kukuk nicht nur Verteidiger-Gardemaße mit in die Oberpfalz, sondern auch eine starke Ausbildung bei seinem Heimatklub Düsseldorf sowie in Nordamerika und reichlich Entwicklungspotenzial.

Der 21-jährige Defensivspezialist, der per Förderlizenz von DEL-Klub Straubing Tigers zu den EBR kommt, lief einst bereits für die deutschen U-17-, U-18-, U-19- und U-20-Nationalmannschaften auf und feierte in der abgelaufenen Saison sein Profi-Debüt in der DEL 2 für die Düsseldorfer EG, für die er anschließend auf insgesamt 42 Einsätze mit der Ersten Mannschaft kam. Dabei steuerte ein Tor und vier Vorlagen für fünf Scorerpunkte bei. Wie die EBR jetzt im Rahmen ihres Sommerfestes in der Fanzone vor der Donau-Arena verkündeten, wird Kukuk eine der wichtigen U-24-Positionen im Kader belegen.

Kukuk durchlief alle Nachwuchsteams der renommierten DEG-Talentschmiede und stellte dabei auch immer wieder seine spielerischen Fähigkeiten unter Beweis. Für die Saison 2024/2025 wechselte er in die starke kanadische Juniorenliga BCHL (British Columbia Hockey League) zu den Cowichan Valley Capitals, wo ihm in 61 Partien 25 Torbeteiligungen gelangen (sieben Tore und 18 Vorlagen). Am Anschluss daran kehrte er vor der abgelaufenen Spielzeit zu seinem Ausbildungsklub zurück und machte dort mit seiner kompromisslosen Spielweise in der DEL 2 auf sich aufmerksam. Es folgte der Schritt zu Erstligist Straubing, die das Defensivtalent nun mit einer Förderlizenz für Regensburg ausstatten.

Kukuk ist heiß auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, für Regensburg zu spielen, und bin dankbar für das Vertrauen. Für mich ist das eine große Chance, wertvolle Eiszeit zu sammeln und mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchte ich meinen Teil dazu beitragen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Eisbären-Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache ist sich sicher, dass Kukuks Profil gut ins Mannschaftsgefüge passt: „Moritz ist ein groß gewachsener, starker Zwei-Wege-Verteidiger mit enormem Potenzial. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten und ihn Schritt für Schritt auf die DEL vorzubereiten. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei den Straubing Tigers für die gute Zusammenarbeit bedanken.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Moritz Kukuk @ Elite Prospects

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