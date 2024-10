Per Derbysieg an die Tabellenspitze: Deggendorfer SC lÃ¤sst den Black Hawks keine Chance

Deggendorf. (PM DSC) Einen perfekten Abend erlebten die 2666 Zuschauer am Sonntagabend in der Festung an der Trat. Mit einem 4:0 Erfolg über die...

Deggendorf. (PM DSC) Einen perfekten Abend erlebten die 2666 Zuschauer am Sonntagabend in der Festung an der Trat.

Mit einem 4:0 Erfolg über die Passau Black Hawks sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger nicht nur den Derbysieg, sondern auch die Tabellenführung von den Memmingen Indians zurück.

Der Deggendorfer Headcoach musste im Duell mit dem Erzrivalen neben den bekannten Ausfällen auf Benedikt Schopper verzichten. Der Verteidiger zog sich am Freitag eine Oberkörperverletzung zu. Über die Ausfalldauer müssen weitere Untersuchungen entscheiden.

Die Black Hawks erwiesen sich in den ersten Minuten als der erwartet unangenehme Gegner für die Deggendorfer. Doch im Laufe des Drittels erarbeitete sich der DSC ein spielerisches Übergewicht, das Curtis Leinweber in der 15. Minute zum 1:0 ummünzte. Nach Zuspiel von David Stach blieb der Deutsch-Kanadier eiskalt und überwand Marco Eisenhut.

Im zweiten Abschnitt setzte sich das Bild nahtlos fort. Die Hausherren blieben spielbestimmend und Passau setzte auf Defensive und Konter. Der Deggendorfer Druck wurde in der 33. Minute belohnt: Erneut war es Curtis Leinweber, der nach Pass von David Stach auf 2:0 stellte. Trotz weiterer Torgelegenheiten fiel bis zur zweiten Pausensirene kein weiterer Treffer mehr.

Im Schlussdrittel versuchten die Black Hawks zumindest etwas am Spiel teilzunehmen, doch die Angriffsversuche verpufften zumeist in der Deggendorfer Hintermannschaft. Petr Stloukal sorgte mit seinem Treffer in der 53. Minute endgültig für die Vorentscheidung. Doch der DSC hatte noch nicht genug: In der 58. Minute komplettierte Curtis Leinweber im Powerplay nach tollen Zuspiel noch Andreé Hult noch seinen Hattrick.

Am kommenden Freitag geht es für den Deggendorfer SC weiter mit dem nächsten Heimspiel. Zu Gast in der Festung an der Trat sind die Lindau Islanders.