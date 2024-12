Pepe Dittrich wird ein EisbÃ¤r! Emotionales Highlight beim Fu** Cancer Heimspiel

Regensburg. (PM EBR) Die Eisbären Regensburg freuen sich, einen ganz besonderen Neuzugang vorzustellen: Pepe Dittrich, sieben Jahre alt, hat im Rahmen einer Pressekonferenz im...

Regensburg. (PM EBR) Die Eisbären Regensburg freuen sich, einen ganz besonderen Neuzugang vorzustellen: Pepe Dittrich, sieben Jahre alt, hat im Rahmen einer Pressekonferenz im Hansa Apart Hotel einen Profi-Vertrag beim DEL-2-Klub unterschrieben.

Er wird am Sonntag, 22. Dezember, beim „F*CK CANCER“-Spiel gegen die Selber Wölfe erstmals offiziell als Eisbär auflaufen. Spielbeginn in der Donau-Arena ist um 17 Uhr. Pepe wird mit der Rückennummer #7 antreten und die Eisbären in diesem emotionalen Derby als echtes Vorbild an Stärke und Kampfgeist unterstützen.

Ein besonderer Kämpfer für die Eisbären Regensburg

Pepe Dittrich ist kein gewöhnlicher Spieler. Im April 2023 erhielt er die Diagnose Leukämie. Seitdem hat er sich durch viele Monate intensiver Therapien gekämpft – und bleibt weiterhin stark. Heute besucht Pepe die erste Klasse, liebt die Fächer Sport und Mathe und feierte kürzlich seinen siebten Geburtstag im Kreis seiner Familie. Obwohl sein Weg noch nicht zu Ende ist, blickt er positiv in die Zukunft.

„Pepe ist ein Symbol für Stärke und Durchhaltevermögen“, sagt Christian Sommerer aus der Geschäftsführung der Eisbären Regensburg. „Er wird unser Team auf besondere Weise bereichern und unsere Fans begeistern.“

Plakataktion „Ich kämpfe für…“ beim „F*CK CANCER“-Spiel

Beim emotionalen „F*CK CANCER“-Spiel der Eisbären Regensburg gegen Selb können Fans ein persönliches Zeichen der Solidarität setzen. In der Arena liegen „Ich kämpfe für…“-Plakate bereit, auf denen von den Fans die Namen derjenigen eingetragen werden können, die sich dem Kampf gegen Krebs stellen. Mit diesen Plakaten möchten die Eisbären die Donau-Arena gemeinsam mit ihren Fans beim Einlauf der Mannschaft und erneut beim ersten Icing-Pfiff im ersten Drittel in eine Wand aus Hoffnung und Zusammenhalt verwandeln. Die Plakate stehen in der Arena bereit, die Eisbären empfehlen aber, sie vorab auf der Homepage der Eisbären herunterzuladen, auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen.

Trainer und Spieler begeistert von Pepes Einsatz

Auch Interims-Cheftrainer Peter Flache ist sich sicher: Mit Pepe ist den Oberpfälzern ein echter Transfercoup geglückt. Er sagt: „Krebs, vor allem bei Kindern, braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Unser Spieltag setzt ein wichtiges Zeichen gegen diese Krankheit. Ich kann mich noch gut an 2022 als Spieler erinnern, damals haben uns die Nachrichten von Jonas immer ganz besonders motiviert und am Ende zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die DEL2 getragen. Pepe ist genauso ein großer Kämpfer und wird uns sofort weiterhelfen!“

Auch Stürmer Richard Diviš, Pepes Spielerpate, betont: „Die Eisbären vertreten wichtige Werte in der Gesellschaft und wir Spieler sind alle unglaublich stolz auf diese Aktion. ’F*CK CANCER‘ ist etwas ganz Besonders: Es ist sehr emotional und es hat schon Tradition, dass betroffene Kinder dabei eine große Rolle dabei spielen. Es ist mir eine Ehre, Pepe als Spielerpate zu begleiten. Er ist ein unglaublicher Kämpfer, und ich bin mir sicher, dass er uns auf und neben dem Eis weiterhelfen wird. Lasst uns ihm und allen anderen, die gegen Krebs kämpfen, unsere geballte Eisbären-Stärke zeigen!“

Noch wenige Tickets verfügbar

Die Donau-Arena ist bereits gut gefüllt: Über 3800 Karten sind für das Derby bereits vergeben. Wer live dabei sein möchte, sollte sich beeilen und die letzten Tickets im Online-Shop unter www.ebr.live sichern.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV