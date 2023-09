PENNY erÃ¶ffnet Red Bulls-Meistermarkt in MÃ¼nchen

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Der Lebensmittel-Discounter PENNY eröffnet am 15. September um 16:00 Uhr offiziell den „Meistermarkt“ in München. Die Filiale des...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM Red Bulls) Der Lebensmittel-Discounter PENNY eröffnet am 15. September um 16:00 Uhr offiziell den „Meistermarkt“ in München.

Die Filiale des DEL-Titelsponsors in der Leonrodstraße 48 erstrahlt dann in den Clubfarben des aktuellen deutschen Eishockeymeisters. Zur Eröffnung sind mit Kapitän Patrick Hager, den beiden Vize-Weltmeistern Maximilian Kastner und Mathias Niederberger, dem ehemaligen Champions-League-Sieger Ryan McKiernan auch vier Spieler der Red Bulls sowie Stadionsprecher Stefan Schneider mit von der Partie.

Die Besucher der Münchner PENNY-Filiale erwartet zukünftig unter anderem große Folierungen mit dem Konterfei der Spieler sowie Fotos der Meistermannschaft. Weitere Highlights sind die ausgestellte Replik der Meistertrophäe sowie die Nachbildung der Nordkurve, die eine bewusste Hommage an die Fans ist.

Jan Flemming, PENNY-Marketingchef: „Mit unserem Meistermarkt-Konzept schaffen wir eine Art Pilgerstätte für die Fans und einen Publikumsmagneten für die, die noch Fans werden möchten. Wir verlängern unser umfassendes Engagement und machen es für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Der Gewinn unserer vierten Meisterschaft war ein sportlicher Meilenstein und Riesenerfolg für unsere gesamte Organisation. Wir durften den Titel im Anschluss gemeinsam mit unseren Fans im Olympiapark feiern, uns in das Goldene Buch der Landeshauptstadt München eintragen und wurden in der Bayerischen Staatskanzlei geehrt. Nun haben wir hier sogar einen eigenen PENNY Markt, der komplett in unserem Look erscheint. Darauf sind wir stolz. Wir danken PENNY für sein Engagement und seine Unterstützung.“

5002 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten