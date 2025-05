PENNY Eishockey Girls Camp 2025 â€“ ein voller Erfolg

Düsseldorf. (PM DEB) Bereits zum zweiten Mal veranstalteten PENNY und der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) ein Eishockey Camp nur für Mädchen.

Im Düsseldorfer PSD Bank Dome hatten 24 Teilnehmerinnen der Geburtsjahre 2013 bis 2015 die einzigartige Möglichkeit mit DEB-Bundestrainern und aktuellen Nationalspielerinnen zu trainieren. Ein ganzes Wochenende lang hatten die Nachwuchsathletinnen somit professionellen Support bei der Weiterentwicklung ihrer Eishockey-Skills. Die Teilnahme am PENNY Eishockey Girls Camp war kostenfrei und beinhaltete drei Eiseinheiten, tägliches Off-Ice-Training und verschiedene Vorträge.

Neben U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones begleiteten Jennifer Harss (Torwarttrainerin/ Athletiktrainerin) und Julia Zorn (Assistenztrainerin) das tägliche Training. Weiteren wertvollen Input erhielten die Teilnehmerinnen von den DEB-Nationalspielerinnen Ronja Hark, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Chiara Schultes und Mathilda Heine. Auch die DEB-Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike war die komplette Zeit vor Ort mit dabei und selbst ebenfalls mit auf dem Eis.

Also zusätzliches Goodie durften die Mädchen, die anwesenden Nationalspielerinnen interviewen, gemeinsame Fotos machen und einen kurzen Blick in die vorbereitete Kabine der Männer-Nationalmannschaft werfen.

Stimmen zum PENNY Girls Camp

Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike: „Die Mädchen waren hier beim PENNY Girls Camp in einem sehr professionellen Umfeld. Sie wurden von Bundestrainern- und Trainerinnen trainiert, durften mit Nationalspielerinnen auf dem Eis stehen, hatten eine top ausgestattete Kabine und absolvierten ihre Eiseinheiten im Düsseldorfer PSD Bank Dome – das war schon eine großartige Sache für unsere Teilnehmerinnen. Zusätzlich wurden professionelle Fotos auf und neben dem Eis gemacht – das sind natürlich alles Dinge, die im Normalfall solch jungen Eishockeyspielerinnen nicht widerfahren. Das sorgt bei den Mädchen für positive Erinnerungen und Motivation auf ihrem weiteren sportlichen Weg. Deshalb möchten wir an dieser Stelle einen großen Dank an PENNY aussprechen, mit deren großartiger Unterstützung das Girls Camp überhaupt erst möglich gemacht werden konnte. Das positive Feedback der Eltern und auch der Teilnehmerinnen selbst, bestärkt uns, dass wir hier gemeinsam auf dem richtigen Weg sind.“

Bundeswehrverantwortliche Trainerin Jennifer Harss: „Wir waren mit den Mädchen jeden Tag auf dem Eis und haben vor und nach dem Training ein Warm-Up, beziehungsweise Cooldown und zusätzliche Athletikeinheiten absolviert. Eigentlich das komplette Programm, was eine Eishockey-Spielerin benötigt. Das ganze Training hier war sehr professionell und wertvoll und man hat gemerkt, dass die Mädels richtig Spaß miteinander hatten und dass sie es auch genossen haben, nur mit Mädchen auf dem Eis zu stehen. Wir hatten drei verschiedene Jahrgänge mit dabei – Für uns war es im Vorfeld schwierig einzuschätzen, was genau auf uns zukommen wird, aber das Niveau war wirklich gut. Die Mädchen waren stets sehr motiviert, haben gut zugehört und den Input auch direkt umgesetzt. Es war eine sehr angenehme Gruppe, mit der auch uns Coaches das Training großen Spaß macht.“

Nationalspielerin Ronja Hark: „Es hat viel Freude gemacht zu sehen, wie viel Spaß die Mädchen hier im Camp hatten. Ich weiß noch, wie es früher bei mir war, wenn Spielerinnen aus der ersten Mannschaft mit auf dem Eis waren. Das sind einfach Vorbilder, da trainiert man auch ganz anders und man gibt noch mehr Gas. Das hat man den Mädels hier auch angemerkt, dass sie richtig Lust haben auf die ganze Camp-Atmosphäre. Sie haben viel gelacht und sich gefreut, auch mal nur unter Mädchen zu sein – sowas gab es bei uns früher zum Beispiel gar nicht. Wir Nationalspielerinnen freuen uns daher, auch unseren Anteil an einem erfolgreichen PENNY Girls Camp leisten zu dürfen.“

