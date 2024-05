Penny DEL zieht positive Bilanz der Saison 2023/24 – Das sind die Besten der Besten dieser Spielzeit

Neuss. (PM DEL) Die Saison 2023/24 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) ist beendet. Bereits zum zehnten Mal konnten sich die Eisbären Berlin...

Bereits zum zehnten Mal konnten sich die Eisbären Berlin den Titel des deutschen Eishockeymeisters sichern. In einer hochklassigen Playoff-Finalserie (best of seven) setzte sich der Rekordmeister mit 4:1 Siegen gegen den Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven durch. Bevor in wenigen Tagen die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien beginnt, möchten wir noch einmal die wichtigsten Zahlen und Fakten der 30. Saison in der PENNY DEL zusammentragen.

Topscorer der Playoffs:

Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin) 15 Punkte

Topscorer der Hauptrunde:

Jan Urbas (Pinguins Bremerhaven) 52 Punkte

Bester Torschütze der Playoffs:

Ty Ronning (Eisbären Berlin) 8 Tore

Bester Torschütze der Hauptrunde:

Justin Schütz (Kölner Haie) 27 Tore

Bester Vorlagengeber der Playoffs:

Nicholas B. Jensen (Pinguins Bremerhaven) 14 Vorlagen

Bester Vorlagengeber der Hauptrunde:

Gregor MacLeod (Kölner Haie) 40 Vorlagen

Beste Torhüter-Fangquote der Playoffs:

Jake Hildebrand (Eisbären Berlin) 93,6 Prozent

Beste Torhüter-Fangquote der Hauptrunde:

Hannibal Weitzmann (Grizzlys Wolfsburg) 93,8 Prozent

Beste Plus-Minus-Bilanz der Playoffs:

Kai Wissmann (Eisbären Berlin) +6

Beste Plus-Minus-Bilanz der Hauptrunde:

Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull München) +30

Bester Spieler (MVP) der Finalserie:

Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin)

Bester Spieler der Hauptrunde:

Nicolas Mattinen (Straubing Tigers)

Bester Torwart der Hauptrunde:

Kristers Gudlevskis (Pinguins Bremerhaven)

Bester Verteidiger der Hauptrunde:

Nicolas Mattinen (Straubing Tigers)

Bester Stürmer der Hauptrunde:

Justin Schütz (Kölner Haie)

Bester Nachwuchsspieler der Hauptrunde:

Veit Oswald (EHC Red Bull München)

Bester Trainer der Hauptrunde:

Steve Walker (Schwenninger Wild Wings)

Stadion-Zuschauer Playoffs:

317.247 bei 40 Spielen (Vorjahr: 235.095 bei 46 Spielen)

Zuschauerschnitt Playoffs:

7931 pro Spiel (Vorjahr: 7067)

Stadion-Zuschauer Hauptrunde:

2.606.976 bei 364 Spielen (Vorjahr: 2.469.050 bei 420 Spielen)

Zuschauerschnitt Hauptrunde:

7162 (Vorjahr: 5879)

Gesamtzahl Stadion-Zuschauer Saison 2023/24:

2.924.223 bei 404 Spielen (Vorjahr: 2.794.145 bei 466 Spielen)

Zuschauerschnitt Saison 2023/24:

7238 pro Spiel (Vorjahr: 5996)

Fernseh-Zuschauer Saison 2023/24 bei MagentaSport:

Mehr als 25 Millionen bei 404 Spielen

Bestwert eines einzelnen Pay-Spiels bei MagentaSport:

250.000 Zuschauer

Fernseh-Zuschauer Saison 2023/24 im Free-TV (Servus TV + DF1):

2,4 Millionen bei 40 Spielen

Wichtige Termine der Saison 2024/25:

Saisonstart: 20. September 2024

Pause wegen Deutschland-Cup: 4. bis 13. November 2024

DEL-WINTER GAME – powered by MagentaSport: 4. Januar 2025 (Löwen Frankfurt – Adler Mannheim)

Start der Playoffs: 9. März 2025