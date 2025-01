PENNY DEL wertet abgebrochenes Spiel in Bremerhaven mit 5:0 für den ERC Ingolstadt

Unsachgemäße Bohrung der Torverankerung verursacht Schaden an Ammoniak-Leitung / Verschulden am Spielabbruch liegt bei gastgebendem Lizenzclub

Neuss. (PM DEL) Das am 17. Januar 2025 abgebrochene Meisterschaftsspiel in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und dem ERC Ingolstadt wird mit drei Punkten und 5:0 Toren für Ingolstadt gewertet.

Darüber hinaus wird der Lizenzclub aus Bremerhaven zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Partie war wegen eines Lecks an der Ammoniak-Leitung unter der Eisfläche in der ersten Drittelpause beim Stand von 2:0 für Ingolstadt abgebrochen worden.

Grund für die Beschädigung war nach Angaben des Hallenbetreibers und des Lizenzclubs Bremerhaven eine unsachgemäße Bohrung an der Torverankerung. Da der Lizenzclub gemäß der Spielordnung für die Handlungen von Mitarbeitern des Hallenbetreibers verantwortlich ist, wurde dem Club im Ermittlungsverfahren das Verschulden an dem Spielabbruchs zugerechnet.

