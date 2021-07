PENNY DEL veröffentlicht kompletten Spielplan: 60 Spieltage mit 15 Clubs

Neuss. (PM DEL) Die PENNY DEL hat den kompletten Spielplan für die anstehende Saison 2021/22 veröffentlicht. Wie bereits kommuniziert, eröffnet der Meister Eisbären Berlin...

Das Auftaktspiel sowie alle Partien werden wie gewohnt live bei MagentaSport zu sehen sein, in der neuen Spielzeit wieder mit dem Topspiel am Donnerstag ab 19.15 Uhr und sechs Partien am Freitag ab 19.15 Uhr. Die Freitags-Konferenz kehrt mit neuen Ideen zurück. Der Sonntag umfasst sieben Partien verteilt über drei Slots: die Übertragungen mit Vorberichterstattungen beginnen um 13.45 Uhr, 16.15 Uhr und 18.45 Uhr.

Insgesamt stehen ab Anfang September 60 Spieltage auf dem Programm. Jedes Team hat dabei 56 Spiele und an vier Spieltagen spielfrei. Die Saison wird im November für eine Woche für den Deutschland-Cup in Krefeld unterbrochen. Zudem pausiert die PENNY DEL vom 29.01.22 bis zum 21.02.22 für die Olympischen Winterspiele in Peking.

Ein Highlight wird gleich zu Beginn des neuen Kalenderjahres 2022 mit dem DEL WINTER GAME auf alle Eishockey-Fans warten. In Köln treffen die Haie auf Adler Mannheim, gespielt wird Neujahr im RheinEnergieSTADION. „Das DEL WINTER GAME ist von der Atmosphäre her einzigartig. Und sportlich verspricht ein Duell zwischen Köln und Mannheim zusätzlich Spannung pur für alle Eishockey-Anhänger“, sagt Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Den kompletten Spielplan der Saison 2021/22 finden Sie hier >>> Spielplan_2021-22.