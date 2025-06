Penny DEL verÃ¶ffentlicht den Spielplan fÃ¼r die Saison 2025/26

Neuss. (PM DEL) Die Vorfreude auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) steigt.

Nach dem Eröffnungsspiel zwischen dem deutschen Meister Eisbären Berlin und dem Aufsteiger Dresdner Eislöwen am 9. September 2025, das bereits am Freitag bekanntgegeben wurde, wird der 1. Spieltag der Saison 2025/26 am Freitag, 12. September, mit sechs weiteren Duellen komplettiert. Dabei kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen des Vizemeisters Kölner Haie mit dem EHC Red Bull München und zum Derby zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panthern. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die PENNY DEL heute veröffentlichte.

Alle 364 Spiele der Hauptrunde und die kompletten Playoffs werden live bei MagentaSport übertragen. Zudem wird DF1 jeden Sonntag eine Partie der Hauptrunde im Free-TV zeigen, den Auftakt macht die Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin am 14. September. Neue Bullyzeit für die Übertragungen bei DF1 ist 16:30 Uhr.

Die Hauptrunde der Saison 2025/26 endet am 15. März 2026 mit dem 52. Spieltag. Bereits zwei Tage später beginnt die 1. Runde der Playoffs. Der neue deutsche Meister steht spätestens am 7. Mai 2026 fest. Während der Hauptrunde unterbricht die PENNY DEL vom 3. bis 12. November 2025 für den Deutschland-Cup in Landshut und vom 28. Januar bis zum 24. Februar 2026 wegen der Olympischen Winterspiele zweimal den Spielbetrieb.

„Die Fans dürfen sich auf viele attraktive Spiele freuen – mit Highlights schon früh in der Saison“, sagt Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey. Und weiter: „Das erste Heimderby gegen Augsburg lässt ja nicht lange auf sich warten. Ich glaube, dass für unsere Fans auch die eine oder andere Auswärtsfahrt gut möglich sein wird. Wir freuen uns natürlich wie immer über jeden einzelnen Zuschauer, der unsere Spiele live im Stadion verfolgt – ob zu Hause im wunderschönen SAP Garden oder auswärts.“

Hier geht es zum kompletten Spielplan für die Saison 2025/26 als PDF. >>> Spielplan__2025-26



1. Spieltag:

Dienstag, 09. September, 19:30 Uhr

Eisbären Berlin – Dresdner Eislöwen

Freitag, 12. September, 19:30 Uhr

Kölner Haie – EHC Red Bull München

Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther

Löwen Frankfurt – Grizzlys Wolfsburg

Adler Mannheim – Straubing Tigers

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Schwenninger Wild Wings

ERC Ingolstadt – Iserlohn Roosters

2. Spieltag:

14:00 Uhr: Red Bull München – Fischtown Pinguins Bremerhaven

14:00 Uhr: Dresdner Eislöwen – ERC Ingolstadt

16:30 Uhr: Augsburger Panther – Adler Mannheim

16:30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Nürnberg Ice Tigers

16:30 Uhr: Kölner Haie – Eisbären Berlin

16:30 Uhr: Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings

19:00 Uhr: Straubing Tigers – Löwen Frankfurt

