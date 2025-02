PENNY DEL stellt zwei Spieltage ins Zeichen der globalen ErderwÃ¤rmung

Nachhaltigkeits-Tage in der Deutschen Eishockey Liga vom 13. bis 16. Februar / Clubs informieren über eigene Aktivitäten und die neue Kooperation mit dem Moorprojekt Drömling des WWF / Schiedsrichter laufen in Sondertrikots mit sogenannten Klimastreifen auf

München. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) setzt ihren eingeschlagenen Weg, das Grundverständnis für Nachhaltigkeit im Sport zu verankern, zielstrebig fort. Am bevorstehenden 44. und 45. Spieltag werden ligaweit Aktionen durchgeführt, um auf die besondere Bedeutung der globalen Erderwärmung hinzuweisen.

Beginnend mit der heutigen Partie von Red Bull München gegen die Schwenninger Wild Wings wird dieses wichtige Thema bei allen bis zum Sonntag stattfindenden 14 Spielen im Fokus stehen.

So werden alle 28 Haupt-Schiedsrichter in Sondertrikots auflaufen, bei denen die sogenannten Klimastreifen Deutschlands (Warming-Stripes nach Ed Hawkins) eingearbeitet sind, mit denen die langfristigen Temperaturverläufe der menschgemachten globalen Erwärmung sichtbar gemacht werden. Passend dazu wird es am gesamten Wochenende an vielen Spielorten individuelle Aktionen und Informationsveranstaltungen der Clubs geben, die während der Nachhaltigkeits-Tage vom 13. bis 16. Februar auch über ihre Social-Media-Kanäle über die Aktivitäten der Liga berichten.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die PENNY DEL als erste Profiliga in Deutschland den CO2-Fußabdruck der gesamten Liga veröffentlicht. Insbesondere beim Thema Mobilität wurde darauf Wert gelegt, dass auch die Reisen der Auswärtsfans mitberechnet wurden. Zuvor hatten alle 14 Clubs bei der Lizenzierung für die Saison 2024/25 erstmals in der 30-jährigen Liga-Geschichte bei der Lizenzprüfung vorgeschriebene Nachhaltigkeits-Kriterien umgesetzt.

Speziell die Auswirkungen der Fanmobilität stellt die PENNY DEL — wie alle anderen großen Sportligen — vor eine große Herausforderung. „Gerade in diesem Punkt benötigen wir gemeinsames Handeln von vielen Akteuren, um unsere Ziele zu erreichen, schneller handeln zu können und das Klima besser zu schützen“, sagt Matthias Binder, Geschäftsführer der Adler Mannheim und Vorsitzender der Nachhaltigkeits-Kommission der Liga. „Es ist eine Aufgabe von Sport, Politik und Gesellschaft, bei der wir auch auf starke Partner angewiesen sind.“ Binder eröffnete die Nachhaltigkeitstage heute bei einer Podiumsdiskussion in München gemeinsam mit den ebenfalls in der Kommission sitzenden Jenna Mamic (Schwenninger Wild Wings), Sascha Kerschowski (Augsburger Panther), Oliver Wesp (Red Bull München) und Stefan Wagner (Büro für CSR) sowie Sebastian Tripp, dem Geschäftsführer der Panda Fördergesellschaft (WWF). „Wir stehen — unabhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen — zu unseren Werten und wollen in Zukunft noch stärker mit unseren Partnern, Spielern und Fans kooperieren“, ergänzt Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb und Nachhaltigkeit der PENNY DEL.

Einer dieser starken Partner ist bereits seit einigen Jahren der World Wide Fund For Nature (WWF). Künftig willl die PENNY DEL mit ihren Clubs bei einem ganz konkreten Projekt des WWF Deutschland einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Liga unterstützt ab sofort das Niedermoorgebiet Drömling in der Nähe von Wolfsburg. Ziel ist es, den Lebensraum Moor zu erhalten, der enorme Mengen Kohlenstoff bindet und damit unverzichtbar für den Klimaschutz ist. „Es ist ein starkes Signal an den gesamten Sport, dass die Deutsche Eishockey Liga bei dem so wichtigen Thema Klimaschutz vorangeht und unser WWF-Moorprojekt im Drömling unterstützt“, sagt Sebastian Tripp.

Für Fans und Partner, die sich intensiver mit dem Klimaschutz und der Bedeutung für die gesamte Gesellschaft beschäftigen möchten, bieten der WWF und die PENNY DEL einen besonderen Service an: Von heute bis zum 13. März 2025 können sie über folgenden Link kostenlos an drei Klimakursen des WWF teilnehmen und mehr über Klimamodelle, Klimafolgen und die Energiewende erfahren: PENNY DEL – Klimakurse

