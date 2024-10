PENNY DEL stellt den gesamten Spieltag am 3. November ganz ins Zeichen der Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe

Neuss. (PM DEL) Der 15. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wird komplett im Zeichen der Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe stehen. Anlässlich...

Neuss. (PM DEL) Der 15. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wird komplett im Zeichen der Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe stehen.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Organisation werden am Sonntag, 3. November, an allen sieben Spielorten zahlreiche Aktionen stattfinden, die auf die wichtige Arbeit der Deutschen Krebshilfe zur Krebsbekämpfung hinweisen. Der Aktionsspieltag ist Teil der von der Deutschen Krebshilfe organisierten Social Week, an der sich im Zeitraum vom 25. Oktober bis zum 10. November mehrere Profiligen und Sportarten beteiligen. In der PENNY DEL wird die Deutsche Krebshilfe am Sonntag überall präsent sein. So absolvieren die Spieler aller 14 Clubs das Warmmachen mit eigens für diesen Anlass entworfenen Trikots, die anlässlich des Jubiläums im Hellblau der Deutschen Krebshilfe gehalten und einheitlich mit der Rückennummer 50 versehen sind. Alle Schiedsrichter werden während des Spiels ebenfalls besondere Trikots tragen, auf denen die Ligenpartner Telekom und PENNY zu Gunsten des Logos der Deutschen Krebshilfe und der Rückennummer 50 auf ihre Werbeflächen verzichtet haben. Die Schiedsrichter-Trikots werden – unterschrieben vom jeweiligen Referee – zu einem späteren Zeitpunkt von der Deutschen Krebshilfe als Unikate für den guten Zweck versteigert. Auch unser TV-Partner MagentaSport stellt die Berichterstattung über den gesamten Spieltag ganz ins Zeichen der Kooperation der PENNY DEL mit der Deutschen Krebshilfe. Unter anderem wird es Interviews mit Gerd Nettekoven, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krebshilfe, den PENNY-DEL-Aufsichtsratsmitgliedern Daniel Hopp und Wolfgang Brück sowie mit anderen hochkarätigen Gesprächspartnern geben. Auch darüber hinaus unterstützen MagentaSport und unser Free-TV-Partner DF1 den Aktionsspieltag in ihrer Berichterstattung und auf ihren Social-Media-Kanälen.

„Als die Deutsche Krebshilfe im vergangenen Frühjahr mit der Bitte auf uns zugekommen ist, dass wir uns an der Social Week beteiligen, haben wir keinen Moment gezögert“, sagt Gernot

Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL. „Unsere Liga und ihre Clubs engagieren sich bereits seit vielen Jahren und in vielfältiger Weise im Kampf gegen den Krebs. So gehört der Movember an vielen Standorten ebenso zum festen Saisonablauf wie Pink in the Rink oder zahlreiche Benefizaktionen zugunsten lokaler Hilfsorganisationen.“ Dieses Engagement zeigten auch die Spieler. So wurde eigens für den Aktionsspieltag eine Videobotschaft produziert, in der Profis aller 14 Clubs unter dem Motto „Sei das Plus im Kampf gegen den Krebs!“ auf die Bedeutung von Krebsprävention und der Unterstützung von erkrankten Menschen hinweisen. Dieser Videoclip wird sowohl in den Arenen, als auch im Rahmen der TV-Übertragungen von MagentaSport und DF1 sowie auf den Social-Madia-Kanälen der Liga, ihrer Clubs und der Partner zu sehen sein.

Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, ist begeistert vom Engagement des Deutschen Profisports: „Rund 40 Prozent aller Krebsneuerkrankungen könnten durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden. Ein Thema, das uns daher sehr am Herzen liegt und das viele Menschen in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, ist der Sport. Mit der Social Week 2024 haben wir daher gemeinsam mit dem deutschen Profisport eine einzigartige Aktion ins Leben gerufen. Unser Ziel: Größtmögliche Aufmerksamkeit für das Thema Krebs und die Möglichkeiten der Krebsprävention. In der Prävention liegt ein großes, bisher ungenutztes Potential für die Krebsbekämpfung. Jeder kann aktiv werden und ein PLUS im Kampf gegen den Krebs sein“, so Nettekoven. „Wir sind sehr dankbar, für das großartige Engagement der Deutschen Eishockey Liga, die die Social Week durch zahlreiche eigene Ideen und Aktionen mit Leben füllt.“

Weitere Informationen zur Arbeit der Deutschen Krebshilfe und der Initiative „Sei das Plus“ gibt es unter www.krebshilfe.de/plus.

