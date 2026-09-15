PENNY DEL startet am Donnerstag – „Die Eishockey-Show“ mit Prognose für Heim-WM-Saison: „Ausgeglichenste Meisterschaft der letzten sieben, acht Jahre“

Bonn. (PM MagentaSport) MagentaSport und MagentaTV nehmen die Fans mit in eine besondere PENNY DEL Saison 2026/27 – #EishockeyDeutschland auf dem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft!

Die Heim-WM-Saison wird für alle Eishockeyfans nonstop vom Start der Eishockey-Saison bis zum WM-Finale am 30. Mai begleitet: MagentaSport und MagentaTV bieten das beste und umfassendste Eishockey-Angebot mit rund 500 Live-Spielen und über 1.000 Live-Stunden – mit der PENNY DEL, der Champions Hockey League (CHL) und als Plattform aller Nationalmannschaften. Die Deutsche Eishockey Liga startet an diesem Donnerstag, 17. September, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Rekordmeister und Titelverteidiger Eisbären Berlin und den Straubing Tigers – ab 19.00 Uhr live und kostenlos für alle bei MagentaSport und Magenta TV. Auch in der neuen DEL-Spielzeit werden wieder alle Begegnungen der Hauptrunde und die Playoffs komplett live nur bei MagentaSport übertragen – insgesamt über 400 Spiele. Mehr Live als je zuvor: Alle Begegnungen gibt’s ab sofort mit mindestens 15 Minuten Vorlauf (auch bei Konferenzspielen), die Topspiele mit 30 Minuten Vorlauf.

Stefan Thelen, Leiter Sport Content / MagentaSport bei der Telekom: „Die Heim-WM ist natürlich der Stern, der am Horizont auf uns alle wartet. Das wird eine Reise, die wir die ganze Saison begleiten werden: Vom Start bis zum WM-Endspiel am 30. Mai sind es über 280 Tage Eishockey, nahezu jeden Tag, mit rund 500 Live-Events. #EishockeyDeutschland bildet die Content-Klammer, die wir schon im vergangenen Jahr über alle unsere Inhalte gesetzt haben.“

In der 1. Folge der „Eishockey-Show“ – neu: ab sofort wöchentlich immer montags – präsentieren Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann die große Saison-Vorschau. Prominenter Neuzugang für „Die Eishockey-Show“: Haie-Urgestein Moritz Müller – der in der neuen Saison noch 18 Einsätze benötigt, um mit dann 1.201 Partien neuer DEL-Rekordspieler zu werden – stößt neu ins Team der „Eishockey-Show“, nachdem er bereits bei der WM in der Schweiz als MagentaSport-Experte an Bord war. „Wir sind froh, Moritz Müller auch in unseren Reihen und mindestens einmal pro Monat im Vodcast dabei zu haben. Das wird sicher auch noch mal eine super interessante Perspektive aus seiner Sicht“, heißt Stefan Thelen den langjährigen Nationalmannschafts-Kapitän willkommen.

Für die kommende Spielzeit glaubt MagentaSport-Experte Rick Goldmann an einen ausgeglichenen Titelkampf und prognostiziert „die ausgeglichenste Meisterschaft der letzten sieben, acht Jahre.“ Rekord-Champion Eisbären Berlin erwartet Goldmann trotz des Weggangs von Erfolgstrainer Serge Aubin mit der alten Playoff-Mentalität: „Wenn du so einen starken Stamm hast, wenn das Sieger-Gen so eingeschliffen ist, dann musst du auch dieses Jahr erst mal Berlin schlagen in den Playoffs.“

Auch die Kölner Haie, die sich seit 2002 nach dem nächsten Meistertitel sehnen, sieht der MagentaSport-Experte mit spannendem System unter Neu-Trainer Thomas Berglund als Titelkandidaten: „Dieses Eishockey, das nicht das Eishockey von der Stange ist, das du in der Deutschen Eishockey Liga immer bekommst. Das hat man letztes Jahr durchaus schon häufiger gesehen. Dementsprechend glaube ich wirklich, dass Köln dieses Jahr mit die besten Chancen hat, nach vielen, vielen Jahren ganz oben zu jubeln!“

Für Moritz Müller – und ganz Köln – sei das die große Sehnsucht: „Damit sich der Kreis wirklich schließt für den Mo, muss es die Meisterschaft werden. Und ich glaube, das ist letztendlich für ganz Köln so. Ich glaube, das ist das, wonach jeder in Köln lechzt!“

Vizemeister Adler Mannheim zählt Goldmann ebenfalls zum Favoritenkreis: „Vom Kader her ist das für mich der Favorit Nummer 1! Du hast wahnsinnig viel Qualität im Kader: Du hast für mich die beste Mischung aus der Qualität von Imports und deutschen Spielern, von Offensive und Defensive.“

Überraschend, aber gut findet Goldmann, die Entscheidung des DEB, auf André Rankel als neuen Bundestrainer zu setzen – auch wenn die kurze Zeit der Vorbereitung sehr anspruchsvoll sei: „Er hat eigentlich nur den Deutschland Cup, um auch das Spielsystem weiterzugeben, die Leute kennenzulernen, die Ansprachen zu haben. Das ist schon ein großes Ding, als erstes eine Heim-WM zu haben. Aber er hat auch die Erfahrung als Nationalspieler gehabt. Er hat die Erfahrung aus Berlin, als Spieler wie auch als Co-Trainer. Sachen wie die Kommunikation nach außen kann man schulen. Ich finde es auf lange Sicht eine gute Entscheidung. Ich war trotzdem überrascht, dass man bei der Heim-WM jemanden nimmt, der quasi ein Novize ist.“

Nachfolgend die wichtigsten Zitate aus der 1. Folge der „Eishockey-Show“ mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann (Link zur Vodcast-Folge: www.youtube.com/watch?v=QzasQ79oGPI). Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Der große Auftakt in die neue DEL-Saison mit dem Eröffnungsspiel Eisbären Berlin gegen Straubing Tigers findet diesen Donnerstag, 17. September statt – ab 19.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.

Rick Goldmann in der „Eishockey-Show“ über…

… die Spitzenteams der Liga, das Mittelfeld und die Abstiegskandidaten: „Ich glaube, dass wir ganz oben vier Mannschaften haben, die eigentlich weg sind von dem Ganzen. Und du hast auch unten so drei, die schon ein bisschen abgeschlagen sind. Dann hast du so ein bisschen eine amorphe Masse, die sich da in der Mitte bewegt, wo ein paar vielleicht nach oben schielen, ein paar nach unten. Aber ich glaube, dass es eine Dreiergesellschaft ist dieses Jahr. Meiner Ansicht nach ist es die ausgeglichenste Meisterschaft der letzten sieben, acht Jahre.“

… Rekordmeister Eisbären Berlin, der seit März 2019 keine Playoff-Serie mehr verloren hat und in dieser Saison als erster DEL-Klub die 4. Meisterschaft in Folge gewinnen könnte: „Letztes Jahr haben wir es als Hydra bezeichnet: Es war in den Playoffs immer jemand anders, der entscheidend dafür war, dass man diese Meisterschaft holt. Klar, es geht Aubin, es gehen die Torhüter, es geht Noebels, der fünf Meisterschaften mit Aubin in den letzten sieben Jahren gefeiert hat. Aber allein vom Mindset her: Wenn du so einen starken Stamm hast, wenn das Sieger-Gen so eingeschliffen ist, dann musst du auch dieses Jahr erst mal Berlin schlagen in den Playoffs. Meiner Ansicht nach ist das nicht der beste Kader auf dem Papier. Und ich glaube auch nicht, dass sie Erster werden in der Hauptrunde. Aber das ist ja etwas ganz anderes, ob man Deutscher Meister wird in den Playoffs. Und da müssen sie erst mal geschlagen werden!“

…die Kölner Haie, vergangene Saison Hauptrundenmeister mit 116 Punkten (Rekord eingestellt): „In der Hauptrunde hast du ja das beste Powerplay gehabt. Dann fällt es natürlich auf, wenn du es auf einmal in den Playoffs nicht mehr hast. Ich glaube, was ich vorher gesagt habe: Was Köln vielleicht insgesamt gefehlt hat, war die Qualität in der Tiefe an deutschen Spielern. Und jetzt holst du mit Noebels einen, der Meistererfahrung hat. Fleischer, der hart arbeiten kann. Fischbuch, der dir im Powerplay noch Möglichkeiten gibt. Und du bist wirklich auf dem deutschen Markt extrem gewachsen.“

… den starken Start der Haie in die neue CHL-Saison mit Siegen in Salzburg (5:2), bei Tappara Tampere (5:4 OT), gegen Frölunda Göteborg (5:2) und gegen Klagenfurt (3:1): „Vor allem Köln hat brutal abgeliefert! Die haben schon Eindruck hinterlassen.“

… Moritz Müller, den kommenden Rekordspieler und neuen Experten für „Die Eishockey-Show“: „Damit sich der Kreis wirklich schließt für den Mo, muss es die Meisterschaft werden. Und ich glaube, das ist letztendlich für ganz Köln so. Ich glaube, das ist das, wonach jeder in Köln lechzt!“

… die Spielweise des neuen Kölner Trainers Thomas Berglund: „Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich glaube, dass es eine starke Saison wird für Köln. Ich finde den Weg von Köln extrem interessant. Wir vergleichen den jetzt mal mit jemand anderem. Wir schauen mal drauf: Imports, Kanada und USA. In Mannheim Trainer und Sportdirektor – gut, das ist der Gleiche. Alle Imports sind Nordamerikaner. In Köln ist jetzt genau das Gegenteil. Das ist ein komplett anderer Touch. Du hast nur zwei Spieler, die aus Kanada kommen. Dann hast du zwei Schweden, du hast vier Finnen, du hast einen Dänen. Das ist eine andere Spielweise, die du umsetzen kannst. […] Dieses Eishockey, das nicht das Eishockey von der Stange ist, das du in der Deutschen Eishockey Liga immer bekommst. Das hat man letztes Jahr durchaus schon häufiger gesehen. Dementsprechend glaube ich wirklich, dass Köln dieses Jahr mit die besten Chancen hat, nach vielen, vielen Jahren ganz oben zu jubeln.“

… Vizemeister Adler Mannheim: „Vom Kader her ist das für mich der Favorit Nummer 1! Du hast wahnsinnig viel Qualität im Kader. Du hast für mich die beste Mischung aus der Qualität von Imports und deutschen Spielern, von Offensive und Defensive. Und wenn du es ansprichst, muss man halt einfach sagen: Du holst dir vorne vielleicht mit [Brooks] Macek noch einen, bei dem du weißt, der schießt dir 20 Tore. Du holst dir als Mittelstürmer noch Patrick Brown, der ein Leader ist, der NHL-Erfahrung hat. Und das vielleicht entscheidende Puzzlestück: Du holst dir mit Jake Hildebrand jemanden, der auch Meistererfahrung mit Berlin hat und der vor allem auch einen deutschen Pass hat. Das heißt: Du hast Franzreb und Hildebrand immer auf dem Eis oder auf der Bank. Das ist ein brutales Upgrade! Ich glaube, dass das mit Abstand der teuerste Kader der deutschen Eishockey-Liga ist. Und mit diesem Kader auf dem Papier musst du eigentlich Meister werden.“

… den extrem breit besetzen Kader der Mannheimer: „Das heißt nicht, dass du Meister wirst. Und das heißt nicht, dass du Erster bist in der Liga, in der Hauptrunde. Ich glaube, bei der Tiefe des Kaders kommt es ihnen wirklich entgegen, dass sie noch bei anderen Sachen wie der CHL und so weiter so mannigfaltig unterwegs sind, weil es einfach Spielpraxis gibt. Weil du selber weißt: Wenn du vier Leute hast, die keine Eiszeit bekommen, dann fahren die im Training die Checks eher, werden grantig. Da ist auch ein bisschen Pulver mit dabei!“

… den EHC Red Bull München: „Meiner Ansicht nach hast du mit Kahun vorne noch jemanden drin, der wirklich ein absolutes spielerisches Upgrade ist. Oliver David geht in sein zweites Jahr. Ich glaube, auch das ist ein totaler Vorteil, wenn der Trainer die Liga kennt, alle Leute kennt, die Clubs kennt, gegen die man spielt, und weiß, welches Eishockey gespielt wird. Das ist noch mal ein Vorteil. Und das macht für mich München mit diesen Ergänzungen dieses Jahr wirklich zum Mitfavoriten um die Meisterschaft.“

… Aufsteiger Krefeld mit Trainer Thomas Popiesch: „Dass man Erster in der Tabelle wird, dass man durch die Playoffs fliegt mit drei Sweeps, das hat schon ganz viel mit Popiesch als Trainer zu tun. Wie der eine Mannschaft anfasst, wie der einer Mannschaft zum Teil Freiraum gibt und wo nicht. Wenn man auf den Kader schaut, um es kurz zu machen: Der größte Hoffnungsschimmer, dass Krefeld nicht absteigt, ist definitiv, dass Popiesch der Trainer ist!“

… den weiter steigenden Einfluss der Torhüter in der Liga: „Das ist so eine Torhütersaison! Es hat viele Wechsel gegeben bei den Torhütern. Du hast aber auch verdammt gute Pärchen. Also wir haben schon ein paar angesprochen. Wenn du dir die bei den Top 4 anschaust: In Berlin hast du zwei Neue. Dann hast du mit Juvonen einen, der letztes Jahr Torhüter des Jahres geworden ist. Stettmer geht zu Ingolstadt, was ein Upgrade ist. Dann hast du mit Bibeau und mit Niederberger ein brutales Pärchen. Dann hast du mit Franzreb und Hildebrand in Mannheim ein totales Pärchen. Andere Klubs gehen andere Wege, wo man sagt: Ich spare mir jetzt die Position auf und versuche, mit vier Verteidigern zu spielen, kommt es natürlich auch darauf an, wer da besser ist, um den zehnten Platz zu bekommen. Also das sind ein paar Clubs, die dann eher die deutsche Variante ziehen und nur die deutsche Variante haben. Ich glaube, in der Tabelle haben die Torhüter dieses Jahr vielleicht einen größeren Impact als in den letzten Jahren!“

… über André Rankel, den neuen Bundestrainer und bisherigen Co-Trainer von Serge Aubin bei den Eisbären Berlin: „Ich finde es sehr spannend! Erst mal finde ich es gut, dass es vier Jahre sind. Weil ich glaube, du brauchst ein paar Jahre, damit du wirklich etwas bewegen kannst. Es dauert auch eine Zeit lang, bis du den Verband erst mal kennenlernst.“

… die Heim-WM, die gleich als ganz großes Highlight auf André Rankel und das DEB-Team wartet: „Das ist schon eine WM, die eigentlich funktionieren sollte. Ich hoffe, dass wir den bestmöglichen Kader finden. Ich hoffe, dass sich André Rankel schnell einstellt. Er hat eigentlich nur den Deutschland Cup, um auch das Spielsystem weiterzugeben, die Leute kennenzulernen, die Ansprachen zu haben. Das ist schon ein großes Ding, als erstes eine Heim-WM zu haben. Aber er hat auch die Erfahrung als Nationalspieler gehabt. Er hat die Erfahrung aus Berlin, als Spieler wie auch als Co-Trainer. Sachen wie die Kommunikation nach außen kann man schulen. Ich finde es auf lange Sicht eine gute Entscheidung. Ich war trotzdem überrascht, dass man bei der Heim-WM jemanden nimmt, der quasi ein Novize ist. Aber ich wünsche, dass dadurch für das deutsche Eishockey das Beste passiert, was wir uns wünschen können!“

Content-Serie #EishockeyDeutschland und – ab sofort wöchentlich – „Die Eishockey-Show“ mit Goldmann, Schwele, Bandermann und Neuzugang Moritz Müller!

Die Content-Serie #EishockeyDeutschland und „Die Eishockey-Show“ liefern noch mehr exklusive Einblicke und Hintergründe. #EishockeyDeutschland bietet mit starken Feature-Beiträgen die inhaltliche Klammer bis zur Heim-WM, die ab dem 13. Mai ebenfalls bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt wird. Die Reihe verbindet monatlich deutsche Eishockey-Themen, aktuelle und in der Langzeitbetrachtung: Klubs und Köpfe aus der DEL, der Nationalmannschaft mit einem neuen Bundestrainer, die NHL-Legionäre, Frauen-Nationalmannschaft und Top-Talente.

In der Mini-Doku „Krefeld Pinguine – gekommen um zu bleiben“ wird zudem vor dem Start der neuen Spielzeit der Liga-Rückkehrer und Meister von 2003 von Basti Schwele porträtiert – ab sofort kostenlos zu sehen bei MagentaSport, MagentaTV und dem YouTube-Kanal von MagentaSport: www.youtube.com/watch?v=nFShY2sYkEU.

„Die Eishockey-Show“, mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und Neuzugang Moritz Müller, widmet sich jeden Montag den aktuellen Themen und heißesten Stories – kompetent, emotional und humorvoll diskutiert. Sascha Bandermann wird als Moderator immer dabei sein, Basti Schwele, Rick Goldmann und Moritz Müller wechseln sich wöchentlich ab. Dazu sind auch immer wieder weitere Gäste aus dem deutschen Eishockey vorgesehen. Auch in der „Eishockey-Show“ bekommen der Rück- und Ausblick aktueller Themen unter dem #EishockeyDeutschland und der Countdown zur Heim-WM 2027 ihren festen Platz mit eigener Rubrik. Verfügbar am Montagabend über die MagentaSport-Kanäle, Podcatcher, als Videoformat via Spotify, YouTube und MagentaTV.

Eishockey bei MagentaSport und MagentaTV

Auch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot – mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live – mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften – mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) – in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim – sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie „Die Eishockey-Show“ mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe #EishockeyDeutschland.

Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTV

PENNY DEL | 1. Spieltag

Donnerstag, 17.09.2026

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers (live und kostenlos)

Freitag, 18.09.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven, Red Bull München – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

611 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht