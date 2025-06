PENNY DEL modifiziert zur neuen Saison die U23-Regelung

In der Deutschen Eishockey Liga darf künftig ein U24-Spieler pro Club auf einem U23-Platz auflaufen / Kreis der Nachwuchsspieler, die durch die Regel gefördert werden, wird vergrößert / Bessere Chancen für Spätentwickler

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) passt zur neuen Saison ihre U23-Regelung an.

Das haben die 14 Clubs beschlossen. In der kommenden Spielzeit darf unter den drei so genannten U23-Spielern, die jeder Club zusätzlich zu den 16 regulären Feldspielern und zwei Torhütern auf dem Spielberichtsbogen haben darf, ein Spieler sein, der unter den neuen Status U24 fällt.

Mit dieser Maßnahme möchten die 14 Clubs der PENNY DEL den Kreis der Spieler vergrößern, die durch diese Förderung die Möglichkeit bekommen, in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz kommen.

„In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spieler, die nach ihrem letzten U23-Jahr keinen Vertrag mehr in unserer Liga bekommen haben“, erklärt Charly Fliegauf, der Vorsitzender der Sportkommission in der PENNY DEL. „Sie haben dadurch die Möglichkeit, sich ein Jahr länger zu entwickeln. Zugleich vergrößern wir den Kreis der zur Verfügung stehenden Nachwuchsspieler, wodurch unsere Clubs sie nicht mehr ganz so früh wie bisher verpflichten müssen und auch die Clubs der DEL2 und der Oberligen von dieser Neuerung profitieren werden.“

Dafür, dass ein Talent unter die neue U24-Regel fällt, gibt es klare Voraussetzungen: Der betroffene Spieler muss nach dem 31. Dezember in der jeweiligen Saison sein 24. Lebensjahr vollenden und bereits seit Beginn der Vorsaison durchgehend als U23-Spieler beim gleichen Club spielberechtigt gewesen sein. Zudem muss er für die deutsche Nationalmannschaft einsetzbar sein. Es kann pro Partie nur ein U24-Akteur einen der drei U23-Plätze einnehmen. Jeder weitere U24-Spieler wird auf dem Spielbericht als einer der 16 Feldspieler mit regulären Lizenzen gezählt.

