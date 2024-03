Penny DEL klettert in der Zuschauergunst auf Platz 1 in Europa / Frankfurt und DÃ¼sseldorf bewerben sich fÃ¼r das Wintergame 2025

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) hat mit der morgen endenden Hauptrunde neue Rekordmarken aufgestellt. Und das sogar über die Grenzen...

Und das sogar über die Grenzen des eigenen Landes hinaus. Da auch am morgigen 52. Spieltag sechs der sieben Arenen ausverkauft sein werden, steigt der Zuschauerschnitt auf einen neuen Bestwert von 7160 Besuchern pro Spiel. Damit liegt die Liga deutlich über dem bisherigen Rekordwert von 6647 aus der Saison 2015/16 – und hat zugleich die Spitzenposition aller Eishockeyligen in Europa übernommen: Es ist der höchste Hauptrunden-Zuschauerschnitt aller europäischen Spielklassen. Die PENNY DEL hat damit den bisherigen Spitzenreiter, die Schweizer National League (Zuschauerschnitt: 7131), von Platz 1 verdrängt und liegt weltweit unter den Eishockeyligen nur noch hinter der National Hockey League (NHL).

Insgesamt werden mit dem morgigen Spieltag knapp 2,6 Millionen Zuschauer in den Arenen der 14 Clubs gekommen sein. „Wir haben mit über 20 Prozent einen extremen Zuwachs“, sagte Gernot Tripcke, der Geschäftsführer der PENNY DEL, am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs. „So viel Interesse und Aufmerksamkeit hat das deutsche Eishockey noch nie gehabt.“ Tripcke lobte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Arbeit der Clubs. „Natürlich helfen die Erfolge der Nationalmannschaft“, sagte er. „Aber letztlich muss das Ticket vor Ort verkauft werden.“

Auch MagentaSport konnte am Donnerstag neue Rekordzahlen vermelden. Rund 18,5 Millionen Zuschauer werden bis zum Ende der Hauptrunde die Live-Übertragungen beim Fernsehpartner der PENNY DEL verfolgt haben. „Das ist die beste Hauptrunde aller Zeiten“, sagte Stefan Thelen, der bei der Deutschen Telekom für die Sport-Inhalte verantwortlich ist. Pro Spiel steigerte MagentaSport seine Reichweite damit gegenüber der Vorsaison um 20 Prozent. Auch Formate wie die „Eishockey-Show“ hätten etwa 20 Prozent Zuwachs. Zudem habe sich auch das in dieser Saison erstmals eingeführte Samstags-Spiel bewährt – diese Partie lägen sogar noch um 10 Prozent über dem Durchschnitt.

Mit Blick auf die kommende Saison konnte DEL-Geschäftsführer Tripcke auch schon einen weiteren Höhepunkt verkünden: Am 4. Januar 2025 wird es wieder ein Wintergame in der PENNY DEL geben. Nach Düsseldorf hat sich auch Frankfurt um das Open-Air-Event in einem Fußballstadion beworben. Die Löwen Frankfurt würden im Falle eines Zuschlags auf die Adler Mannheim treffen, die Düsseldorfer EG hätte zum rheinischen Derby Anfang 2025 die Kölner Haie zu Gast. Die Entscheidung darüber, an welchem Standort das Wintergame 2025 ausgetragen wird, trifft der Aufsichtsrat der PENNY DEL bis Ende März.