PENNY DEL ist gemeinsam mit Wisehockey fÃ¼r Sports Technology Award 2025 nominiert

Neuss. (PM DEL) Gemeinsam mit ihrem finnischen Partner Wisehockey ist die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) für den internationalen Sports Technology Award 2025 nominiert worden.

Das gemeinsame Projekt „Puck Biography – A new Era of Sports Memorabilia“ hat es auf die sogenannte Shortlist in der Kategorie „Best Technology for Fan Engagement“ geschafft und gehört zu insgesamt sechs Projekten, die sich am 23. April bei der Preisverleihung in London Hoffnungen auf den Sieg machen dürfen. Im April vergangenen Jahres hatte die PENNY DEL die Pucks, mit denen in der Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Fischtown Pinguins Bremerhaven Tore erzielt worden waren, zu Gunsten des Fördervereins Deutscher Eishockey Nachwuchs versteigert.

Über den individuellen QR-Code können die neuen Besitzer sich die faszinierenden technischen Details „ihres“ Pucks anschauen, die über den Chip im Puck von Wisehockey gesammelt wurden: die Geschwindigkeit des härtesten damit abgefeuerten Schusses, welcher Spieler am längsten Scheibenbesitz hatte sowie viele weitere Statistiken — und sogar ein Video des mit dem Puck im Finale erzielten Tores. Die Idee, diese Details den Fans zugänglich zu machen und zugleich den deutschen Eishockey-Nachwuchs zu unterstützen, überzeugte die Jury des Sports Technology Awards 2025. Ob das Projekt, mit dem insgesamt 12.000 Euro für den Förderverein zusammengekommen sind, den Award gewinnen wird, entscheidet sich im April bei der Preisverleihung im Battersea Park in der britischen Hauptstadt.

