PENNY DEL ist auf Rekordkurs

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) ist in ihrer 30. Saison auf Rekordkurs – und das gleich in dreifacher Hinsicht.

Bereits zehn Spieltage vor Ende der Hauptrunde haben mehr als 14,5 Millionen Fernsehzuschauer die Live-Spiele der höchsten deutschen Spielklasse sowie die Konferenz bei Magenta Sport verfolgt. Das bedeutet einen Zuwachs von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und auch der Zuspruch in den Eishallen der 14 Clubs ist so hoch wie noch nie in der Geschichte der Liga: Schon mehr als 2 Millionen Zuschauer besuchten die Partien dieser Saison – im Schnitt über 7000 Besucher pro Spiel und damit 26 Prozent mehr als in der Hauptrunde der Vorsaison. Damit hat sich die PENNY DEL als Nummer 2 unter den deutschen Sportligen hinter dem Fußball etabliert. Zudem steigert die PENNY DEL auch ihre digitale Reichweite kontinuierlich: Den Kanälen der Liga und ihrer Clubs folgen inzwischen knapp drei Millionen User – auch das ist eine neue Rekordmarke.

Erneute Rekordsaison bei Magenta Sport

Speziell die Partnerschaft der PENNY DEL mit dem Fernsehsender Magenta Sport, die bereits seit 2016 besteht und noch mindestens bis zum Ende der Saison 2027/28 läuft, ist eine Erfolgsgeschichte. Nachdem die Telekom bereits in der vergangenen Spielzeit eine Rekordsaison vermelden konnte, werden diese Zahlen jetzt noch einmal deutlich übertroffen. Im Schnitt sehen mehr als 50.000 TV-Zuschauer jedes Spiel der Deutschen Eishockey Liga beim Sender Magenta Sport, der alle Saisonspiele inklusive der Playoffs um die deutsche Meisterschaft live überträgt. Bereits zehn Spieltage vor Ende der Hauptrunde wurde damit die Marke von 14,5 Millionen Live-Zuschauern übertroffen.

Alle 14 Clubs steigern ihre Zuschauerzahlen

Auch in den Arenen ist der Eishockey-Boom deutlich spürbar. Im Endspurt um das Erreichen der Playoffs, in denen vom 10. März an der deutsche Eishockey-Meister ermittelt wird, sowie im angesichts der engen Tabellenkonstellation extrem spannenden Kampf gegen den Abstieg vermelden viele Clubs regelmäßig ausverkaufte Eishallen. Nach 42 der 52 Hauptrunden-Spieltage besuchten bereits mehr als zwei Millionen Zuschauer (2.066.166) die Partien der PENNY DEL. Damit steigerte die Liga den Zuschauerschnitt auf 7015 Besucher pro Spiel – einen neuen Rekordwert. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison kamen bis zum Hauptrundenende im Schnitt 5879 Zuschauer pro Begegnung. Das bedeutet eine Steigerung von mehr als 1100 Besuchern pro Spiel. Liga-Spitzenreiter sind die Kölner Haie, die im Durchschnitt 16.901 Fans begrüßen dürfen. Auch die Eisbären Berlin (13.719) und die Adler Mannheim (11.158) liegen im Schnitt klar über der 10.000er-Marke. Zudem vermelden alle 14 Clubs der Liga einen Zuschauerzuwachs gegenüber der vergangenen Saison.

Mehr als drei Millionen Follower auf Social-Media-Kanälen

Wie groß das Interesse am Eishockey nicht zuletzt nach der sensationellen WM-Silbermedaille der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Mai ist, wird auch beim Blick auf die Reichweiten in digitalen Medien deutlich: Knapp drei Millionen User folgen den Social-Media-Kanälen der Liga und ihrer 14 Clubs. Auf deren mehr als 50.000 Posts seit Juli 2023 gab es mehr als 16 Millionen Interaktionen (Steigerung zum Vorjahres-Zeitraum: 17 Prozent) – bei einer maximalen Reichweite von mehr als 528 Millionen.