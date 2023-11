PENNY DEL fÃ¼hrt ab dem 1. Januar 2024 Halsschutz verpflichtend ein

Artikel anhören Neuss. (PM DEL) In der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) müssen alle Spieler ab dem 1. Januar 2024 verpflichtend einen schnittsicheren Halsschutz...

Neuss. (PM DEL) In der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) müssen alle Spieler ab dem 1. Januar 2024 verpflichtend einen schnittsicheren Halsschutz tragen.

Dies ist das einstimmige Ergebnis der Sitzung der Sportlichen Leitern aller 14 Clubs im Einvernehmen mit der Spielervereinigung (SVE) vom 6. November 2023. Das Regelbuch und die Richtlinien der PENNY DEL werden entsprechend angepasst.

Die in der Liga aktiven Ausrüster haben eine rechtzeitige Lieferung der Produkte zugesagt. Darüber hinaus wird die PENNY DEL auch ihren Schiedsrichtern zeitnah entsprechende Protektoren zur Verfügung stellen.

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL, sagte: „Der tragische Unfall von Adam Johnson hat die gesamte Eishockey-Welt sehr berührt. Um für einen optimierten Schutz zu sorgen, war es uns nach eingehenden Gesprächen mit Clubs, Spielern sowie Ausrüstern ein Anliegen, schnellstmöglich und verbindlich aktiv zu werden.“

SVE-Sprecher Florian Stenner: „Wir unterstützen als SVE den einstimmigen Beschluss der PENNY DEL. Wir haben uns im Vorfeld der Beratungen ein Stimmungsbild in Spielerkreisen eingeholt und dieses hat gezeigt, dass den Spielern ein Halsschutz wichtig ist. Dass viele Spieler bereits jetzt einen entsprechenden Schutz tragen, unterstreicht dies noch einmal.“

Der Regeltext im Wortlaut

Rule 9.12 Rulebook:

9.12 NECK LACERATION PROTECTOR

For all players its mandatory to wear, in a proper way, a neck laceration protection made of cut resistance material for their safety.

The On-ice officials will respond appropriately if a player on the ice is not wearing their neck laceration protection in accordance with the rules. The Game Officials will then take the offending Player to the appropriate Player’s Bench and issue a warning to the Team through the Coach. The Game Officials shall also inform the other Team and warn them as well. Both teams are now warned that Players requested to wear their neck laceration protection properly. The next Player found not to be wearing the protection equipment not in accordance with the rule shall be penalized with a ten minute (10’) Misconduct Penalty.

A Goalkeeper may attach a throat protector to the chin of their facemask. It must be made of a material that will not cause injury.

Auszug aus der Richtlinie der PENNY DEL

§ 1 Abs. 3 Teil C Richtlinie:

(…)

(3) Alle Spieler müssen einen Halsschutz gem. Regel 9.12 tragen.

Der Halsschutz muss in der vorgesehenen Weise um den Hals getragen werden. Es ist nicht erlaubt, den Halsschutz herunterzuklappen oder absichtlich tief zu platzieren. Der Halsschutz muss das CE-Prüfsiegel haben und der Hersteller muss garantieren, dass die Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingehalten sind.

Es ist auch nicht erlaubt, den Halsschutz zu modifizieren, zu schneiden, zu tapen oder anderweitig zu verändern. Er muss die gleiche Funktion und Form haben, wie er vom Hersteller geliefert wird.

Verstöße gegen diese Regel, die im Spiel nicht vom Schiedsrichter geahndet wurden, werden auf Hinweis des Gamecenters von der Ligagesellschaft nachträglich geahndet.

Die Geldstrafe beträgt dann 100 Euro für den betroffenen Spieler und 500 Euro für den betroffenen Lizenzclub. In Wiederholungsfällen verdoppeln sich die Strafen.

