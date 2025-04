PENNY DEL blickt auf weitere Rekorde in der Saison 2024/25 zurÃ¼ck

Neuss. (PM DEL) Die Saison 2024/25 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) ist mit weiteren Rekordmarken zu Ende gegangen.

Erstmals sahen in der abgelaufenen Spielzeit mehr als drei Millionen Zuschauer die Partien in den Arenen der 14 Clubs. Insgesamt kamen in Hauptrunde und Playoffs zusammen 3,21 Millionen Besucher zu den Spielen der PENNY DEL. Nach der Rekord-Hauptrunde (7781 Zuschauer pro Spiel im Durchschnitt) stellte die Liga auch in den Playoffs eine neue Bestmarke auf: Mit einem Schnitt von 10.678 Zuschauern wurde erstmals in der Geschichte der Liga die Zehntausender-Marke übertroffen.

Auch die TV-Zahlen erreichten erneut Höchstwerte: Bei MagentaSport sahen in der abgelaufenen Saison insgesamt 27,3 Millionen Zuschauer die Partien der PENNY DEL. Das entspricht einem Zuwachs von rund 10 Prozent gegenüber der Vorsaison. Die Dominanz des Meisters Eisbären Berlin in den Playoffs hat die Reichweiten dabei nicht beeinträchtigt – im Gegenteil: Mit 254.000 Zuschauern wurde der Rekordwert eines Pay-TV-Spiels in der PENNY DEL beim 5. Finalspiel am vergangenen Freitag nochmals gesteigert. Zudem waren bei DF1 im Saisonverlauf insgesamt mehr als 2,5 Millionen Zuschauer im Free-TV vor den Bildschirmen dabei, sodass die PENNY DEL in den abgelaufenen Saison insgesamt knapp 30 Millionen Fernseh-Zuschauer verzeichnen konnte.

In der Playoff-Finalserie (best of seven) setzte sich Rekordmeister Eisbären Berlin mit 4:1 Siegen gegen die Kölner Haie durch und feierte damit seine elfte deutsche Meisterschaft. Die Berliner werden die PENNY DEL damit in der kommenden Saison gemeinsam mit dem Hauptrunden-Ersten ERC Ingolstadt und dem Drittplatzierten der Hauptrunde, den Fischtown Pinguins Bremerhaven, in der Champions Hockey League (CHL) vertreten. Vizemeister Kölner Haie beendet die Saison mit einem neuen Zuschauerrekord für europäische Eishockey-Clubs: Im Durchschnitt besuchten in der Hauptrunde und den Playoffs 17.889 Zuschauer die insgesamt 34 Heimspiele der Rheinländer.

Bevor in wenigen Tagen die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden beginnt, möchten wir noch einmal die wichtigsten Zahlen und Fakten der 31. Saison in der PENNY DEL zusammentragen.

Topscorer der Playoffs:

Ty Ronning (Eisbären Berlin) 25 Punkte

Topscorer der Hauptrunde:

Ty Ronning (Eisbären Berlin) 73 Punkte

Bester Torschütze der Playoffs:

Ty Ronning (Eisbären Berlin) 11 Tore

Bester Torschütze der Hauptrunde:

Ty Ronning (Eisbären Berlin) 37 Tore

Bester Vorlagengeber der Playoffs:

Frederik Tiffels (Eisbären Berlin) 15 Vorlagen

Bester Vorlagengeber der Hauptrunde:

Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin) 45 Vorlagen

Beste Torhüter-Fangquote der Playoffs:

Jake Hildebrand (Eisbären Berlin) 96,9 Prozent

Beste Torhüter-Fangquote der Hauptrunde:

Kristers Gudlevskis (Fischtown Pinguins Bremerhaven) 93,0 Prozent

Beste Plus-Minus-Bilanz der Playoffs:

Korbinian Geibel (Eisbären Berlin) +17

Beste Plus-Minus-Bilanz der Hauptrunde:

Alex Breton (ERC Ingolstadt) +25

Fabio Wagner (ERC Ingolstadt) +25

Bester Spieler (MVP) der Finalserie:

Ty Ronning (Eisbären Berlin)

Spieler des Jahres:

Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin)

Torwart des Jahres:

Kristers Gudlevskis (Pinguins Bremerhaven)

Verteidiger des Jahres:

Alex Breton (ERC Ingolstadt)

Stürmer des Jahres:

Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin)

Nachwuchsspieler des Jahres:

Kevin Bicker (Löwen Frankfurt)

Trainer des Jahres:

Mark French (ERC Ingolstadt)

Stadion-Zuschauer Playoffs:

459.133 bei 43 Spielen (Vorjahr: 317.247 bei 40 Spielen)

Zuschauerschnitt Playoffs:

10.678 pro Spiel (Vorjahr: 7931)

Stadion-Zuschauer Hauptrunde:

2.832.364 bei 364 Spielen (Vorjahr: 2.606.976 bei 364 Spielen)

Zuschauerschnitt Hauptrunde:

7781 (Vorjahr: 7162)

Gesamtzahl Stadion-Zuschauer Saison 2024/25:

3.291.497 bei 407 Spielen (Vorjahr: 2.924.223 bei 404 Spielen)

Zuschauerschnitt Saison 2024/25:

8087 pro Spiel (Vorjahr: 7238)

Fernseh-Zuschauer Saison 2024/25 bei MagentaSport:

27,3 Millionen bei 407 Spielen

Fernseh-Zuschauer Saison 2024/25 im Free-TV (DF1):

2,56 Millionen bei 40 Spielen

Fernseh-Zuschauer Saison 2024/25 Gesamt:

29,86 Millionenen

Wichtige Termine der Saison 2025/26:

Saisonstart: 12. September 2025

Pause wegen Deutschland-Cup: 3. bis 12. November 2025

Pause wegen Olympischer Spiele: 28. Januar bis 24. Februar 2026

Start der Playoffs: 17. März 2026

Saisonende: spätestens 7. Mai 2026

