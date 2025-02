Penny DEL am Sonntag: DEG ballert sich aus der Krise, ERC Ingolstadt knackt Vereinsrekord

Bonn. (PM MagentaSport) Die DEG schießt sich mit Wucht aus der Krise und überrollt die Löwen Frankfurt erneut.

Bereits beim letzten Trip nach Hessen gab es ein sattes 7:2 für die Düsseldorfer. Diesmal machten vier Treffer binnen viereinhalb Minuten den Unterschied. „Für uns zählt im Moment nur, Punkte zu holen und Spiele zu gewinnen. Egal, ob wir gut spielen oder nicht. Für uns zählt alles andere gerade nicht“, erzählte Dreierpacker Brendan O’Donnell. Löwen-Co-Trainer Jan Barta richtete sein Team hingegen sofort wieder auf: „Der ein oder andere mag gerade gerne im Erdboden versinken, ja. Aber wir machen uns gerade.“ Auch wenn es ein „maximal bescheidener“ Abend war. Pflichtaufgabe erfüllt! Der EHC Red Bull München gewinnt in Augsburg und schiebt die Panther ans Tabellenende. „Es ist schwer zu sagen, warum es am Ende nicht gereicht hat, weil wir nicht so schlecht gespielt haben, auch viel besser als in Berlin (0:5-Niederlage, d. Red.), aber nicht so gut wie in Bremerhaven (2:1-Sieg, d. Red.)“, erklärt Augsburgs Mick Köhler. Iserlohn geht trotz eines harten Fights leer aus. Gegen Bremerhaven gibt es eine 2:3-Heimpleite und somit einen Dämpfer nach dem sensationellen Auswärtssieg in München am Freitag. Somit schrumpft der Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf 2 Punkte. „Die Chancenverwertung kann man verbessern. Im Endspurt müssen wir schauen, dass wir solche Dinger machen“, appelliert Manuel Alberg.

An der Tabellenspitze bleibt alles beim Alten. Der ERC Ingolstadt knackt mit 104 Punkten seinen Vereinsrekord in einer DEL-Hauptrunde. „Heli (Christian Heljanko, d. Red.) hat heute einen brutalen Job gemacht hinten im Tor. Er hat uns ziemlich im Spiel gehalten. Wir hatten auch Großchancen. Die müssen wir einfach früher nutzen, um es nicht so spannend zu machen“, freute sich Enrico Henriquez Morales. Die Eisbären bleiben im Flow und richten nochmal eine Kampfansage an Platz 1 und den ERC Ingolstadt. Gegen Köln gelingt der 2. Sieg in Folge, auch wenn es hinten raus nochmal deutlich enger wurde als in weiten Teilen des Spiels. „Im 3.Drittel ist es absolut inakzeptabel, wie wir gespielt haben. Viel zu soft und faul. (…) Unser Blick ist nach oben gerichtet auf den ersten Platz. Druck ja, aber selbstgemachter Druck, weil wir nicht zufrieden sind mit dem 2. Platz“, äußert sich Lean Bergmann kritisch. Der Höhenflug der Adler geht auch gegen die Straubing Tigers weiter. Mannheim feiert den 7. Sieg aus den vergangenen 8 Spielen. Die Straubing Tigers bleiben trotz der Niederlage Siebter. Krimi um die Play-In-Plätze. Die Schwenninger Wild Wings fahren wichtige 2 Punkte im Penaltyschießen gegen die Wolfsburg Grizzlys ein. Schwenningen zieht durch den Erfolg an Wolfsburg vorbei auf Platz 9.

Löwen Frankfurt – Düsseldorfer EG 4:8

Mit Karacho aus der Krise! Die DEG gewinnt nach sechs Niederlagen mit 28 Gegentoren erstmals wieder, wenngleich es die nächsten vier Gegentreffer setzte. Aber vor allem in den letzten 8 Minuten des 2. Drittels drehten die Düsseldorfer voll auf und erzielten gleich vier (!) Tore. Das Spiel erinnert an den letzten Besuch der DEG in Frankfurt, als die Düsseldorfer ebenfalls im 2. Drittel vier Tore erzielten und am Ende 7:2 gewannen. Mit diesem Ergebnis schließt die DEG vorerst zu den Panthers auf. Frankfurt bleibt mit einem Punkt Rückstand auf Platz 10 Elfter.

Jan Barta, Co-Trainer Frankfurt: “Das (die lange 5-auf-3-Überzahl, d. Red.) hat heute Abend sicherlich nicht geholfen, heute Nachmittag. Das war natürlich maximal bescheiden, auch wenn wir vier Tore geschossen haben. Acht ist natürlich viel zu viel zu kassieren. Der ein oder andere mag gerade gerne im Erdboden versinken, ja. Aber wir machen uns gerade. Das ist alles, was für den Rest der Spielzeit zählt. Weil wir noch ein paar Punkte holen werden und spätestens nächste Woche gegen Bremerhaven obenauf sind.“

…zur Torhüterthematik: „In dem Moment war es ein Gefühl und dem Gefühl muss man vertrauen. Wenn man das nicht mehr hat, dann weiß man nicht mehr, was man vertrauen kann. In dem Moment war es die richtige Entscheidung vom Head Coach.“

Brendan O’Donnell, Spieler Düsseldorf und Dreifach-Torschütze: „Für uns zählt im Moment nur, Punkte zu holen und Spiele zu gewinnen. Egal, ob wir gut spielen oder nicht. Für uns zählt alles andere gerade nicht. Wir wollen nur Spiele gewinnen. Für uns ist das ein großer Sieg. Wir müssen einen Weg finden, eine Siegesserie zu starten.“

Adler Mannheim – Straubing Tigers 4:1

Der Höhenflug der Adler geht auch gegen die Straubing Tigers weiter. Nach einem torlosen 1. Drittel drehte das Team von Dallas Eakins auf und brachte, trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Tim Fleischer, den Sieg souverän ins Ziel. In der Tabelle sichert Mannheim Platz 3 vor dem EHC Red Bull München. Die Tigers bleiben Siebter.

John Gilmour, Spieler Mannheim: „Sie sind ein richtig gutes Team und ein wenig verzweifelt. Aber zu diesem Zeitpunkt der Saison ist jedes Team etwas verzweifelt. Wir freuen uns, dass wir unsere Chancen nutzen konnten. Wir haben auch einige hergegeben. Aber insgesamt sind wir glücklich mit unserem Spiel.“

Danjo Leonhardt, Spieler Straubing: „Es ist eigentlich ganz einfach. Wir waren heute nicht gut genug. Auch nicht so stark strukturiert, wie wir es die letzten drei Spiele hatten. Aber kein Grund zur Sorge. Wir haben noch ein paar Spiele. Die Chance (auf die Playoffs, d. Red.) besteht immer noch. Wir müssen auf uns schauen, das ganz schnell abhaken. Mittwoch ist schon das nächste Spiel.

Augsburger Panther – EHC Red Bull München 3:5

Pflichtaufgabe erfüllt! Der EHC gewinnt in Augsburg, wenngleich sich die Panthers immer wieder herankämpften. Ausschlaggebend war letztlich die 2:0-Führung, die sich das Team von Don Jackson gegen Ende des 1. Drittels erarbeitete. Damit gewinnen die Münchner nach 2 Niederlagen in Folge wieder. Die Augsburger fallen auf den Abstiegsplatz zurück.

Tobi Rieder, Spieler München und Dreifachtorschütze: „Das (ein Dreierpack, d. Red.) kommt auf keinen Fall alle Tage vor! Natürlich ist es schön, hier einen Sieg einzufahren. Es ist immer ein wildes Derby und es hat auch richtig Spaß gemacht.“

Mick Köhler, Spieler Augsburg und Torschütze zum 3:4: „Es ist schwer zu sagen, warum es am Ende nicht gereicht hat, weil wir nicht so schlecht gespielt haben, auch viel besser als in Berlin (0:5-Niederlage, d. Red.), aber nicht so gut wie in Bremerhaven (2:1-Sieg, d. Red.). Gegen keinen Gegner ist es hier einfach. Es wäre besser gewesen, wenn wir heute Punkte mitgenommen hätten. Jetzt haben wir ein paar ruhigere Tage, bevor es am Freitag weitergeht.“

ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 3:2

Knapp, aber letztlich verdient gewinnt der Tabellenführer das bayerische Duell gegen Nürnberg – trotz anfänglichen Rückstands. Im 1. und 2. Drittel drehte der ERC die Partie in ein 3:1 und brachte den Vorsprung letztlich ins Ziel. Damit stehen die Ingolstädter bei 104 Punkten – neuer Vereinsrekord in einer DEL-Hauptrunde. Nürnberg übernimmt Platz 8.

Enrico Henriquez Morales, Spieler Ingolstadt: „Es hätte in beide Richtungen gehen können. Heli (Christian Heljanko, d. Red.) hat heute einen brutalen Job gemacht hinten im Tor. Er hat uns ziemlich im Spiel gehalten. Wir hatten auch Großchancen. Die müssen wir einfach früher nutzen, um es nicht so spannend zu machen.“

Jeremy McKenna, Spieler Nürnberg: „Ich glaube, es war ein guter Kampf. Sie sind ein toughes Team. Wir haben alles gegeben. Kompliment an Leon (Hungerecker, d. Red.). Er hat überragend gespielt. Letztendlich hat ein bisschen gefehlt.“

Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg 3:2 n.P.

Krimi um die Play-In-Plätze. Die Schwenninger Wild Wings fahren wichtige 2 Punkte im Penaltyschießen gegen die Wolfsburg Grizzlys ein. Es ist der 2. Sieg aus den vergangenen 3 Spielen. Nach einer Niederlagenserie von 5 Partien ist der vorübergehende Turnaround gelungen. Wolfsburg muss dagegen die 2. Niederlage an diesem Wochenende hinnehmen. Dennoch hat man aktuell noch Platz 10 inne. Schwenningen zieht durch den Erfolg vorbei auf Platz 9.

Tyson Spink, 1 Tor für Schwenninger Wild Wings: „Wir haben den ganzen Abend sehr hart gearbeitet. Wir haben uns an die Dinge gehalten, die für uns erfolgreich waren. Das ist enorm wichtig. Wir kämpfen um einen Platz in der 1. Playoff-Runde. Jedes Spiel ist hart und schon ein Playoff-Spiel für uns. Diese 2 Punkte sind enorm wichtig.“

Fabio Pfohl, Grizzlys Wolfsburg: „Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir können nicht stolz sein, aber wir haben eine guten Job gemacht. Wir haben immer daran geglaubt, aber am Ende hat es nicht gereicht. Für uns ist jedes Spiel gerade ein Playoff-Spiel. In unseren Köpfen ist nichts anderes drin, wir wissen genau, um was es geht. Wir haben klare Ziele, wir wollen da rein.“

Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins 2:3

Iserlohn geht trotz eines harten Fights leer aus. Gegen Bremerhaven gibt es eine 2:3-Heimpleite und somit einen Dämpfer nach dem sensationellen Auswärtssieg in München am Freitag. Somit schrumpft der Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf 2 Punkte.

Manuel Alberg, Iserlohn Roosters: „Die Chancenverwertung kann man verbessern. Im Endspurt müssen wir schauen, dass wir solche Dinger machen. Solche Spiele zeigen, dass wir als Mannschaft nicht aufgeben. Auch die Atmosphäre auf der Bank, jeder ist füreinander da, jeder ist engagiert.“

Fabian Herrmann, 1 Tor für Fischtown Pinguins: „3 unterschiedliche Drittel. Im ersten haben wir dominiert, im zweiten war es ein offener Schlagabtausch und im dritten wurden wir dominiert. Wir hatten zu viele Turnover und einfache Scheibenverluste. Das können und werden wir eliminieren.“

Eisbären Berlin – Kölner Haie 5:4

Die Eisbären bleiben im Flow und richten nochmal eine Kampfansage an Platz 1 und den ERC Ingolstadt. Gegen Köln gelingt der 2. Sieg in Folge, auch wenn es hinten raus nochmal deutlich enger wurde als in weiten Teilen des Spiels. Für Köln ist weiterhin Platz 6 sicher, der Vorsprung auf Straubing beträgt komfortable 7 Punkte.

Lean Bergmann, Eisbären Berlin: „Im 3.Drittel ist es absolut inakzeptabel, wie wir gespielt haben. Viel zu soft und faul. Wir haben gedacht es ist einfach. Es war, als ob jeder nur gewartet hat, dass der andere die Arbeit für einen selbst macht. Dann passiert sowas. Unser Blick ist nach oben gerichtet auf den ersten Platz. Druck ja, aber selbstgemachter Druck, weil wir nicht zufrieden sind mit dem 2. Platz.“

Maximilian Kammerer, Kölner Haie, 3. Spiel in Folge mit einem Tor gegen die Eisbären: „Guter Charakter, wir haben uns extrem zurückgekämpft. Die haben so eine hohe Qualität und da kostet es viel Kraft, wenn du nur hinterherläufst. Es ist bitter, wenn es so viele Strafen sind und so einseitig. Wir haben aber gezeigt, was in uns steckt.“

