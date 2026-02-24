Penkin: Neuer Nachname, neuer Vertrag

Mannheim. (PM Adler) Namensänderung bei Max Penkin: Der 16-jährige Youngster hat sich dazu entschieden, den neuen Nachnamen seiner Mutter anzunehmen.

Demnach heißt das Talent ab sofort Max Calce.

Gleichzeitig hat Calce, der am 14. September 2025 als jüngster Adler-Spieler der Geschichte in Augsburg sein PENNY DEL Debüt feierte, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Somit wird der Linksschütze auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Adler tragen.

„Max hat sich kontinuierlich verbessert und treibt seine Entwicklung akribisch voran. Wir sind stolz darauf, dass er seine sportliche Laufbahn bei uns in Mannheim fortsetzen wird“, äußert sich Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins zur Vertragsverlängerung des jungen Angreifers.