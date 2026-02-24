Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Adler Mannheim Penkin: Neuer Nachname, neuer Vertrag
Adler MannheimTransfer-News

Penkin: Neuer Nachname, neuer Vertrag

24. Februar 20261 Mins read183
Share
Max Calce von den Adler Mannheim - © Moritz Eden / City-Press
Share

Mannheim. (PM Adler) Namensänderung bei Max Penkin: Der 16-jährige Youngster hat sich dazu entschieden, den neuen Nachnamen seiner Mutter anzunehmen.

Demnach heißt das Talent ab sofort Max Calce.

Gleichzeitig hat Calce, der am 14. September 2025 als jüngster Adler-Spieler der Geschichte in Augsburg sein PENNY DEL Debüt feierte, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Somit wird der Linksschütze auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Adler tragen.

„Max hat sich kontinuierlich verbessert und treibt seine Entwicklung akribisch voran. Wir sind stolz darauf, dass er seine sportliche Laufbahn bei uns in Mannheim fortsetzen wird“, äußert sich Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins zur Vertragsverlängerung des jungen Angreifers.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
386
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Verletzungspech bleibt den Berlinern treu - Eisbären-Torhüter Jake Hildebrand fällt verletzt aus

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Lausitzer FüchseTransfer-News

Erste Personalentscheidungen bei den Lausitzer Füchsen

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Im Rahmen ihres Sponsorenabends haben die Lausitzer Füchse vor...

By24. Februar 2026
! +Löwen FrankfurtTransfer-News

Nach fünf Spielen und einem Gegentorschnitt von 5,48: Löwen Frankfurt und Star-Goalie Tokarski trennen sich wieder

Frankfurt. (Löwen) Die Löwen Frankfurt und Torhüter Dustin Tokarski haben heute bekannt...

By24. Februar 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Dresdner Eislöwen verkünden den nächsten vorzeitigen Abgang

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer C. J. Suess gehen...

By24. Februar 2026
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Eispiraten Crimmitschau verpflichten zwei neue Spieler

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihre Defensive und reagieren auf...

By23. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten