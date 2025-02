Penaltythriller in Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Einen nervenaufreibenden Abend mit hochklassigem Bayernliga Eishockey erlebten die über 900 Zuschauer am Sonntagabend im Miesbacher Eisstadion.

Dabei ging die Partie wieder über die volle Distanz und beide Teams schenkten sich nichts. Besonders hervor heben muss man auch das Schiedsrichterteam, welches eine tadellose Leistung zeigte und das Spiel ab der ersten Sekunde immer im Griff hatten.

Der Abend begann mit einer bewegenden Gedenkzeremonie für Tobias Eder. Im Anschluss legten beide Teams mit viel Tempo los und der TEV machte von Beginn an klar wer der Herr im Haus ist und dominierte die Partie klar. Doch selbst beste Chancen ließ man ungenutzt, da Christoph Lode im Löwentor einen Sahnetag erwischte und mehrere Glanzparaden zeigte. Auf der Gegenseite war Philip Lehr in der 16.Minute machtlos, als Nico Vogl einen Konter zum 0:1 abschloss. Der TEV drückte weiter auf das Löwentor, doch es schien wie vernagelt und so stand es nach 40 Minuten immer noch 0:1, bis zu diesem Zeitpunkt hatte der TEV schon 40 Schüsse Richtung Lode abgefeuert.

Im Schlussabschnitt musste der TEV noch eine fünfminütige Unterzahl überstehen, die Strafe hatte Thomas März 30 Sekunden vor der zweiten Pause erhalten. Doch mit viel Kampfgeist und Leidenschaft überwand man diese brenzlige Situation schadlos und in der 48.Minute entbrannte dann der große Jubel im Stadion. Aziz Ehliz zog von der blauen Linie ab und Felix Feuerreiter fälschte die Scheibe zum Ausgleich ab. Der TEV blieb am Drücker und nach einem starken Forecheck von Christian Neuert bediente Patrick Asselin in der 52.Minute mustergültig Jan Svoboda, der den TEV in Führung brachte. Die Freude währte allerdings nicht lange und in der 55.Minute glich Leon Decker im Nachschuss die Partie wieder aus. Großer Jubel brach dann mit der Schlusssirene im Miesbacher Stadion aus. Im Gewühl vor dem Tor hatte es der TEV irgendwie geschafft die Scheibe über die Linie zu stochern, doch die Zeit war bereits abgelaufen und somit entschieden die Schiedsrichter korrekterweise auf kein Tor.

Wie am Freitag schon ging es also in die Verlängerung. Dort hatte Jan Svoboda die größte Möglichkeit bei einem Alleingang, aber sein Schuss landete an der Latte und auch nach 70 Minuten stand es weiterhin unentschieden und es ging ins Penaltyschießen.

Dort scheiterten zunächst Patrick Asselin und Tomas Vrba. Dann waren beide Torhüter machtlos. Zuerst traf Aziz Ehliz in gewohnter Manier und dann zeigte Daniel Hora seine ganze Klasse und traf sehenswert zum Ausgleich. Somit lag es an den letzten beiden Schützen. Jan Svoboda erhöhte den Druck immens für die Löwen, denn er schob die Scheibe zwischen die Beine von Lode zur Führung. Beim letzten Versuch blieb Philip Lehr ganz cool gegen Jakub Sramek und sicherte mit seiner Parade dem TEV den Sieg und somit den Ausgleich in der Serie.

Weiter geht es am Freitag mit Spiel 3 in Waldkraiburg. Spielbeginn ist erneut um 19 Uhr. Der TEV setzt zu Spiel 3 erneut einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 17 Uhr am Bahnhof Miesbach.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV