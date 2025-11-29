Penalty-Niederlage im Pokal gegen Braunlage!

Dortmund. (PM Eisadler) Am Freitagabend haben die Eisadler Dortmund das Pokalspiel gegen die Harzer Falken mit 3:4 verloren und mussten damit im 10. Spiel die erste Saison-Niederlage einstecken.

Knapp 1400 Zuschauer (darunter ca. 50 Fans aus dem Harz) waren ins Eissportzentrum Westfalen gekommen und die sahen ein kampfbetontes Pokalspiel von beiden Mannschaften. Den besseren Start ins Spiel hatten dabei die Eisadler, denn schon in der 2. Minute traf Corvin Rosenthal in Überzahl zum 1:0 (Vorlage Pavel Avdeev und Kevin Thau). Aber die Gäste aus dem Harz, der Meister der Regionalliga Nord, wollten sich in Dortmund nicht verstecken und kamen von Minute zu Minute besser ins Spiel. Die Folge war der Ausgleich zum 1:1 in der 34. Minute. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, aber Christoph Oster im Tor der Eisadler und Taylor Dupuis im Tor der Falken ließen sich im ersten Drittel nicht mehr überwinden. So ging es mit einem 1:1 in die erste Pause.

Zu Beginn des zweiten Drittels waren es dann wieder die Eisadler, die mehr vom Spiel hatten und sich Chance und Chance herausspielten, aber leider nicht nutzen konnten. Auf der anderen Seite waren die Falken dann cleverer und nutzen in Unterzahl einen Fehler in der Dortmunder Abwehr zum 1:2 aus (34.) Die Hausherren bemühten sich zwar um den Ausgleich konnten sich aber nicht belohnen. Also ging es mit einem 1:2 Rückstand in die zweite Pause.

Im letzten Drittel fiel er dann aber doch der viel umjubelte Ausgleich. In Überzahl passten Colin Long und Marvin Cohut auf den freistehenden Wladislav Kronhardt und der traf ins lange Eck. (42.). Doch die Gäste kämpften um ihre Halbfinalchance und gaben sich nicht auf. So konnten sie erneut einen Dortmunder Abwehrfehler in Unterzahl zur 2:3-Führung ausnutzen (49.). Den Eisadler blieben also noch 10 Minuten um das Spiel zu drehen. So lange brauchten die Fans aber nicht warten denn in der 51. Minute traf Colin Long auf Vorlage von Wladislav Kronhardt und Marvin Cohut zum 3:3-Ausgleich. Mit diesem Remis ging es dann in die 5-minütige Verlängerung. Da auch dort kein weiterer Treffer fallen wollte musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Dort hatten die Falken die besseren Nerven und nahmen mit dem Sieg zwei Punkte mit in den Harz. Die Eisadler mussten kurzfristig auf den erkrankten Tim Dreschmann sowie Förderlizenzspieler Aaron Krebietke verzichten, der bei den Füchsen Duisburg gebraucht wurde. Dafür rückte Kevin Thau in seinem 100. Spiel im Eisadler Trikot in die Defensive.

In der Pokaltabelle der Gruppe B bauen die Harzer Falken in ihrem letzten Gruppenspiel die Führung auf 8 Punkte aus. Allerdings haben die Eisadler noch ein Spiel vor sich und können am 13.12.2025 in Chemnitz mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern und als Gruppenerster ins Pokalhalbfinale einziehen.

Spielstatistik:

Eisadler Dortmund – Harzer Falken 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)

Torfolge:

1:0 (2.) Rosenthal (Avdeev, Thau) PP1

1:1 (8.) Sivonen (Chaloupka, Spratek)

1:2 (34.) Mrava (Vinci) SH1

2:2 (42.) Kronhardt (Cohut, Long) PP1

2:3 (49.) Sivonen SH1

3:3 (51.) Long (Kronhardt, Cohut)

3:4 (65.) Bison (Penalty)

Zuschauer: 1.337

Strafminuten: Dortmund 4 – Harzer Falken 10

