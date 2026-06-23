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Peitings Torhütergespann ist vollständig!

23. Juni 20261 Mins read29
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Bartholomäus Oswald - © Sportfoto-Sale (DR)
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Peiting. (PM ECP) Mit Bartholomäus Oswald komplettieren die Peitinger ihre Goalies für die neue Saison.

Der 19-Jährige kommt, mit Förderlizenz ausgestattet, ebenfalls vom DEL-Club aus Ingolstadt.

In Grafing geboren, absolvierte Bartholomäus fast seine gesamte Nachwuchsausbildung beim ERC und war auch für Auswahlmannschaften des DEB im Einsatz.

Bereits seit letztem Jahr gehörte er zum DEL-Team und wird nun weiter an den Profibereich herangeführt. Auch in Peiting war er in der letzten Saison schon zu Gast und kennt damit einige der Jungs bereits!

Der 1,78 Meter große Linksfänger wird neben Tommi Steffen dafür sorgen, dass der Kasten sauber bleibt und damit Andreas Magg beerben.

„Wir sind froh, dass wir zur neuen Saison einen jungen, hungrigen Torhüter mit sehr großem Potenzial bei uns im Team haben werden, der sich mit Tommi Steffen gut ergänzen kann und bei uns weitere Erfahrung für seine zukünftige Karriere sammelt“, so Coach Lanny Gare über unseren Neuzugang im Kasten.

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