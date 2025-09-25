Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
onesto Tigers Bayreuth

Peiting und Deggendorf vor der Brust der onesto Tigers Bayreuth

25. September 20252 Mins read19
Symbolfoto - © Starbulls Rosenheuim (Schirmer/Lion)
Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem erfolgreichen Start mit fünf Punkten aus zwei Spielen wollen die onesto Tigers am kommenden Wochenende nachlegen.

Wie gewohnt stehen zwei Partien auf dem Programm: Am Freitag empfängt man um 20 Uhr zunächst den EC Peiting im Tigerkäfig, ehe es am Sonntag nach Deggendorf geht, wo man um 18:45 Uhr in der Hitzkopf-Arena antritt.

Wie die Tigers konnte auch der EC Peiting am Auftaktwochenende in beiden Spielen punkten. Zum Saisonstart fertigte man vor heimischer Kulisse die Stuttgart Rebels mit 11:0 ab, am vergangenen Sonntag unterlag man nach Verlängerung mit 1:2 beim EV Lindau.

John Sicinski kann auf einen an einigen Stellen veränderten Kader zurückgreifen. Mit Felix Linden und den beiden Kanadiern Felix Brassard und Samuel Payeur haben drei Leistungsträger den Club verlassen. Im Tor konnte man Tommi Steffen aus Lindau verpflichten, vor ihm sind Christian Obu (Lindau), Tim Mühlegger und der Deutsch-Amerikaner Marcus Gretz neu in der Abwehr. Neu in der Offensive sind die beiden Kanadier Carson MacKinnon und Justin Maylan sowie US-Boy Carson Brière. Aus dem Nachwuchs des ERC Ingolstadt stieß Sebastian Laßmann zum Team, der in der vergangenen Saison 5 Spiele für die Tigers absolviert und den Start seiner Ausbildung in Bayreuth genossen hat. Dem jungen Stürmer gelangen am vergangenen Wochenende drei Tore und eine Vorlage.

Etwas durchwachsener verlief der Saisonstart bei Sonntagsgegner Deggendorf: Zum Auftakt gelang ein deutlicher 7:1-Heimsieg gegen Höchstadt, am Sonntag unterlag man mit 1:4 bei den Selber Wölfen.

Mit 12 Neuzugängen hat man den Kader des neuen Trainers Casey Fratkin runderneuert: Mit den Zwillingsbrüdern Dylan und Ty Jackson holte man zwei junge kanadische Stürmer nach Niederbayern, dazu gesellen sich mit Stürmer Dante Hahn (Hamm) und Verteidiger Brett Humberstone (Herford) zwei Deutsch-Kanadier. Die dritte Kontingentstelle belegt Stürmer Harrison Roy. Mit Lars Bergbauer findet sich auch ein Ex-Tiger im Kader des DSC:

Trotz zahlreicher junger Neuzugänge mangelt es nicht an Routine: Goalie, Timo Pielmeier, die Verteidiger Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Philipp Wachter und Silvan Heiß sowie die Stürmer Jaroslav Hafenrichter, Curtis Leinweber und Peter Stloukal bringen jede Menge Erfahrung mit.

Zum Heimspiel am Freitag warten auf die Fans einige Oktoberfest-Specials: In der 1. Drittelpause kann man sich im „Bierkrugstemmen“ messen, nach dem Spiel kann man – sofern man in Tracht erscheint – ein Foto mit dem Team machen, außerdem gibt es auch einige kulinarische Besonderheiten zu entdecken.

Im Lager der Tigers wird man mit dem gleichen Lineup in die kommenden beiden Spiele gehen, auf welches man sich bereits am Auftaktwochenende verlassen hat. Fehlen wird hier Cameron Leask, der an einer Oberkörperverletzung laboriert.

Schmitz nicht mehr im Kader

Verzichten wird man in Zukunft auf Tobias Schmitz. Der Vertrag mit dem Verteidiger wurde aus persönlichen Gründen im beiderseitigen Vernehmen aufgelöst.

-kno-

Previous post Eisbären Regensburg bei den Starbulls und zuhause gegen Huskies gefordert

