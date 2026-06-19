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EC PeitingTransfer-News

Peiting: Dominik Zerhoch bleibt

19. Juni 20261 Mins read63
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Jersey von Dominik Zerhoch vom ERC Ingolstadt v - © Mathias Renner / City-Press
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Peiting. (PM ECP) Der EC Peiting freut sich sehr, dass Dominik Zerhoch auch in der kommenden Saison das ECP-Trikot trägt!

Bereits im vergangenen Winter zeigte der 19-Jährige, welches Talent in ihm steckt.

Bevor ihn eine Verletzung ausbremste, kam der Linksschütze auf 26 Spiele, in denen ihm 6 Punkte gelangen.

Die Verletzung ist auskuriert und so kann Dominik nun wieder voll durchstarten und wird ein wichtiger Baustein der Verteidigung werden.

„Dominik war in der abgelaufenen Saison ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er hat sich, trotz seines noch jungen Alters, sofort in die Stammformation gespielt und wird dies auch im kommenden Winter tun, da sind wir uns sicher“, so Gordon Borberg über den jungen Defensivspezialisten.

Dominik Zerhoch wird weiterhin per Förderlizenz für den ERC Ingolstadt spielberechtigt sein, jedoch die Saison hauptsächlich beim ECP verbringen.

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