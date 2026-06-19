Peiting: Dominik Zerhoch bleibt

Peiting. (PM ECP) Der EC Peiting freut sich sehr, dass Dominik Zerhoch auch in der kommenden Saison das ECP-Trikot trägt!

Bereits im vergangenen Winter zeigte der 19-Jährige, welches Talent in ihm steckt.

Bevor ihn eine Verletzung ausbremste, kam der Linksschütze auf 26 Spiele, in denen ihm 6 Punkte gelangen.

Die Verletzung ist auskuriert und so kann Dominik nun wieder voll durchstarten und wird ein wichtiger Baustein der Verteidigung werden.

„Dominik war in der abgelaufenen Saison ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er hat sich, trotz seines noch jungen Alters, sofort in die Stammformation gespielt und wird dies auch im kommenden Winter tun, da sind wir uns sicher“, so Gordon Borberg über den jungen Defensivspezialisten.

Dominik Zerhoch wird weiterhin per Förderlizenz für den ERC Ingolstadt spielberechtigt sein, jedoch die Saison hauptsächlich beim ECP verbringen.

216 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro