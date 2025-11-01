Payerl sichert den Krefeld Pinguinen zwei Punkte in Bietigheim

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Freitagabend bei den Bietigheim Steelers einen hart erkämpften 5:4-Auswärtssieg nach Verlängerung eingefahren.

In einer temporeichen und intensiven Partie drehten die Schwarz-Gelben einen frühen Rückstand, mussten in der Schlussphase den Ausgleich hinnehmen, ehe Adam Payerl in der Overtime den Siegtreffer erzielte. Für die Pinguine ist es der vierte Sieg in Folge.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste. Bereits in der dritten Minute brachte Benjamin Zientek die Steelers mit 1:0 in Führung, nachdem Topscorer Jack Dugan den Puck mustergültig im Slot abgelegt hatte. Die Pinguine fanden zunächst schwer ins Spiel, doch mit zunehmender Spieldauer übernahmen sie die Kontrolle.

In der 13. Minute schlug Jon Matsumoto zu: Mit viel Geduld ließ er die Bietigheimer Verteidigung und Torhüter Olafr Schmidt aussteigen und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Nur 52 Sekunden später drehten die Pinguine die Partie komplett: Erst vollendete Tim Schütz nach Vorarbeit von Matsumoto und Steven Raabe zum 2:1, dann erhöhte Max Newton nach nur 18 weiteren Sekunden auf 3:1. Drei Tore in 70 Sekunden – die Pinguine schienen auf der Siegerstraße.

Das zweite Drittel wurde zur Achterbahnfahrt. Die Pinguine kontrollierten zunächst das Geschehen, doch eine doppelte Unterzahl brachte die Wende. Cole Fonstad verkürzte im 5-gegen-3-Powerplay mit einem präzisen Schuss auf 2:3 (33.). Die Schwarz-Gelben antworteten prompt: Alexander Weiß fälschte einen Schuss von Zack Dybowski in Überzahl unhaltbar zum 4:2 ab (36.). Doch nur 53 Sekunden später stellte Alexander Preibisch mit dem 3:4 den Anschluss wieder her.

Das Schlussdrittel entwickelte sich zu einem ruppigen Kampf. Beide Teams hatten Chancen, doch die Entscheidung fiel nicht. In der 57. Minute gelang Marek Racuk nach schöner Einzelaktion von Dugan der 4:4-Ausgleich im Powerplay. Die Pinguine vergaben durch Mathew Santos noch eine Riesenchance, ehe es in die Verlängerung ging.

In der Overtime mussten die Pinguine zunächst eine Bankstrafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis überstehen. Als Adam Payerl anschließend Cole Fonstad in die Bande checkte, standen die Gäste über eine Minute lang in doppelter Unterzahl. Felix Bick hielt den KEV im Spiel.

Als Krefeld wieder komplett war, schlug Payerl zu: In der 65. Minute löffelte er den Puck mit letzter Kraft über Schmidt zum 5:4-Siegtreffer – sein achtes Tor im vierten Spiel in Folge.

Zahlen zum Spiel

Bietigheim Steelers – Krefeld Pinguine 4:5 n.V. (1:3, 2:1, 1:0/0:1)

Tore:

1:0 (02:01) Zientek (Dugan, Dronia), 1:1 (12:18) Matsumoto (Bruch, Weiß), 1:2 (13:10) Schütz (Matsumoto, Raabe), 1:3 (13:28) Newton (Gogulla, Santos), 2:3 (32:08)(PP2) Fonstad (Dugan, Uplegger), 2:4 (35:38)(PP1) Weiß (Dybowski, Matsumoto), 3:4 (36:31) Preibisch (Racuk, Uplegger), 4:4 (56:48)(PP1) Racuk (Dugan, Uplegger), 4:5 (64:41) Payerl (Müller, Vandane)

Schüsse: 25:33

Strafminuten: 8:12

Zuschauer: 3156

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch, Trainer Krefeld Pinguine: „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben Bietigheim das ganze Jahr über beobachtet und wussten aus dem Pre-Scouting, dass sie sehr stark spielen. Wir waren also gewarnt.

Trotzdem sind wir nicht so ins Spiel gestartet, wie wir die Mannschaft darauf vorbereiten wollten. Da muss ich mich als Trainer auch an die eigene Nase fassen. Gerade in den ersten Minuten haben sie uns überfallartig mit langen, schnellen Pässen immer wieder vor Schwierigkeiten gestellt.

Danach kam eine Phase, in der wir gut gespielt und auch die Tore geschossen haben. Aber dann ging es immer so ein bisschen ‚up and down‘. Das Spiel war ein ständiges Hin und Her. Wir wollen auswärts aber keine schönen Spiele machen, sondern wir wollen Spiele gewinnen. Dafür müssen wir einfach klarer und besser spielen.

Das haben wir gerade nach der 30. Minute nicht geschafft, haben uns zu Strafzeiten hinreißen lassen und hatten dann im Powerplay gegen Bietigheim Schwierigkeiten. So gehen wir mit einem 4:4 in die Schlussphase.

Umso mehr muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie dann in der Overtime diese wichtige Unterzahlsituation übersteht und anschließend noch das entscheidende Tor macht. Deshalb gehen wir erstmal mit einem guten Gefühl hier raus, wissen aber auch, dass wir noch viel zu tun haben.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!