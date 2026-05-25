Pavel Avdeev geht weiterhin den Herforder Weg

Herford. (PM HEV) Der Kader des Herforder Eishockey Vereins nimmt für die kommende Saison immer mehr Gestalt an.

Mit Pavel Avdeev vermelden die Ice Dragons die nächste Vertragsverlängerung. Der 23jährige Stürmer geht somit in seine erste komplette Spielzeit bei den Ostwestfalen.

Nachdem Avdeev im vergangenen Jahr die PreSeason beim HEV absolvierte, führte ihn sein Weg zunächst noch einmal zu den Eisadlern Dortmund. In Herford hatte man auf eine schnelle Einbürgerung gehofft, doch es dauerte länger als erwartet und so sammelte der damalige Neuzugang zunächst noch Eiszeit in der Regionalliga . Erst zur Zwischenrunde erhielt Pavel Avdeev seinen deutschen Pass und kehrte in den Kader des Oberligisten zurück.

„Es war ein besonderes Gefühl, endlich für Herford spielen zu dürfen. Die Fans und die Atmosphäre in der Eishalle waren unglaublich“, blickt er heute zurück. In seinen 12 Einsätzen zeigte die Nummer 77, dass er sich schnell und gut im Team zurechtfand. Immerhin erzielte er selbst ein Tor und legte für weitere vier Treffer auf. „Ich möchte mich nun sportlich weiterentwickeln, konstanter spielen und dem Team mit meiner Leistung so gut es geht helfen. Wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt machen, die PlayOffs erreichen und dort möglichst weit kommen“, so Pavel Avdeev, der inzwischen auch eine berufliche Ausbildung neben dem Eishockey absolviert, weiter.

Ähnlich sieht es Headcoach Henry Thom: „Wir mussten vergangene Saison lange auf Pavel warten. Als er dann endlich für uns spielberechtigt war, hat er sich schnell in das Team integriert. Er ist schnell, hat einen guten Schuss und weiß, wo das Tor steht. Nun ist er für uns von Anfang an dabei und soll den nächsten Schritt machen“.

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Ice Dragons-Fans freuen sich, dass Pavel Avdeev weiterhin das Trikot des HEV trägt und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.