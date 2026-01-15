Paul Vinzens von den Blue Devils Weiden ist U21-Förderspieler des Monats Dezember

Neuss / Weiden. (PM DEL2) Angreifer der Blue Devils Weiden erzielte 6 Punkte im Dezember.

Paul Vinzens von den Blue Devils Weiden wurde von der DEL2 als U21-Förderspieler des Monats Dezember 2025 ausgezeichnet. Der 20-jährige Stürmer ist seit Beginn dieser Saison einer der auffälligsten Youngster in der Liga und konnte sich zuletzt noch mehr in Szene setzen.

Vinzens erzielte im Monat Dezember sechs Punkte in acht Spielen (drei Tore, drei Assists) und hatte eine Plus/Minus-Bilanz von +6. Zudem stand er im Schnitt 16:56 Minuten pro Spiel auf dem Eis.

Vinzens fing mit dem Eishockey im Weidener Nachwuchs an, ehe er an die Red Bull Eishockey Akademie nach Salzburg ging. Auch in den U-Nationalmannschaften des DEB ist er immer wieder zum Einsatz gekommen. Vergangene Saison kam er in der Alps Hockey League und auch in der DEL für Red Bull München zu ersten Profi-Einsätzen, ehe er in diesem Sommer nach Weiden zurückkehrte.

Sebastian Buchwieser, Trainer Blue Devils Weiden: „Paul liebt Eishockey. Er würde am liebsten den ganzen Tag auf dem Eis verbringen. Im Spiel mit der Scheibe ist er für sein Alter schon erstaunlich abgeklärt. Im Spiel ohne Scheibe macht er große Fortschritte. Seine Leidenschaft für den Sport ist der große Motor für seine zukünftige Karriere.“

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: „Paul Vinzenz hat grundlegend das ganze Jahr schon gute Leistungen gezeigt, hat sich auch in der Saison sehr gut entwickelt. Auch wenn man mit dem Trainer und mit dem Manager in Weiden spricht, die sind sehr zufrieden mit Paul, seiner Entwicklung und mit seiner Einstellung. Im Monat Dezember hat er drei Tore und drei Assists bei einer Plus-Minus-Statistik von Plus 6 erzielt. Er hatte eine Eiszeit von knapp 17 Minuten pro Spiel, das ist auch gut für einen jungen Spieler. Die Entwicklung von Paul ist sehr positiv. Er versucht Verantwortung zu übernehmen. Man merkt auch in seinem Spiel, dass er kein Spieler ist, der in Scheibenbesitz den Puck einfach irgendwo hinspielt, sondern er will mit der Scheibe Lösungen finden, kann sie gut behaupten.“

Vinzens ist seit dem Aufstieg der Blue Devils bereits der dritte Spieler der Weidener, der die Auszeichnung zum U21-Spieler des Monats erhalten hat. Markus Gleich dazu: „Man merkt, dass man sich in Weiden wirklich mit jungen Spielern befasst, jungen Spielern eben auch das Vertrauen gibt und sie versucht weiterzuentwickeln. Das ist genau das, was wir brauchen und deswegen ist es für Paul jetzt auch in dem Monat absolut verdient, dass er die Auszeichnung bekommt.“

