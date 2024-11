Paul Noll: â€žDie zwei Heimsiege waren enorm wichtig fÃ¼r unsâ€œ – Red Bull Hockey Juniors feiern 3:2-Heimsieg

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewannen das Heimspiel in der Alps Hockey League gegen den EC Bregenzerwald mit 3:2. Die...

Die Juniors starteten sehr dominant ins Spiel und gingen in der 6. Spielminute durch Paul Noll in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte Maximilian Wurzer auf 2:0, doch die Gäste kamen im Schlussabschnitt zum Ausgleich. Luca Kogler erzielte in der 53. Spielminute den entscheidenden Treffer zum verdienten Heimsieg.

Spielbericht

Die Juniors begannen stark und kamen früh zu ihrer ersten Überzahlsituation. In dieser Phase übten sie enormen Druck auf Gästetorhüter Lorenz Widhalm aus. Zurück in voller Stärke gelang es ihnen, die Dominanz in Zählbares umzumünzen: Paul Noll traf in der 6. Spielminute nach Zuspiel von Luca Kogler aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung. Die Red Bulls setzten nach und verlagerten das Spielgeschehen weitestgehend ins Defensivdrittel der Vorarlberger. Erst durch eine Unterzahlsituation kamen auch die Gäste zu ihren ersten Chancen, doch Juniors-Goalie Valentin Ankirchner blieb unüberwindbar. Wieder vollzählig setzten die Salzburger ihr dominantes Spiel fort, während Bregenzerwald stets auf Kontermöglichkeiten lauerte.

Im zweiten Abschnitt starteten die Gäste kurzzeitig besser, doch Maximilian Wurzer erhöhte in der 24. Spielminute nach Vorarbeit von Philipp Krening auf 2:0. Das Spiel wurde nun körperbetonter, und der EC Bregenzerwald suchte vehement den Anschlusstreffer. Der Spielverlauf gestaltete sich ausgeglichener, beide Teams erspielten sich Chancen. Gegen Ende des Drittels erlangten die Juniors erneut mehr Scheibenbesitz und kontrollierten das Spiel, konnten jedoch trotz guter Möglichkeiten keinen weiteren Treffer erzielen.

Im Schlussdrittel bestimmten zunächst wieder die Juniors das Geschehen, mussten aber in der 44. Spielminute durch Ievgen Fadieiev den Anschlusstreffer hinnehmen. Die Salzburger bemühten sich, den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen, doch in der 50. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Ein unglückliches Eigentor, das Philip Metzler zugeschrieben wurde, brachte den EC Bregenzerwald zurück ins Spiel. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams drängten auf die Führung. In der 53. Minute war es Luca Kogler, der nach Zuspiel von Lukas Hörl die erneute Führung für die Red Bulls erzielte. In den letzten Sekunden versuchten die Gäste mit dem sechsten Feldspieler nochmals den Ausgleich zu erzwingen, doch die Juniors verteidigten erfolgreich und sicherten sich den wichtigen Heimsieg.

Stürmer Paul Noll „Wir konnten sie im ersten Drittel unter Druck setzen, haben sie aber im zweiten Drittel besser ins Spiel kommen lassen und unsere Chancen nicht verwertet. Da sind sie zum Ende nochmal sehr knapp zum Sieg gekommen, aber Luca Kogler hat uns diesen dann gesichert. Die zwei Heimsiege waren enorm wichtig für uns. Jetzt kommen harte Gegner, Zell am See wartet am Samstag und dann haben wir jeden zweiten Tag ein Spiel. Uns hat heute auch geholfen, dass wir erstmalig mit einem kompletten Kader aufgestellt waren. Phillip Sinn und Philipp Krening sind vom EC Red Bull Salzburg gekommen und Paul Vinzens von Red Bull München. Das hat viel Ruhe ins Team gebracht.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Tore:

1:0 | 05:09 | Paul Noll

2:0 | 23:39 | Maximilian Wurzer

2:1 | 43:11 | Ievgen Fadieiev

2:2 | 49:17 | Philip Metzler

3:2 | 52:16 | Luca Kogler

